Las noticias de Castilla y León, 17:03 (27/06/2019)

Voz 1097

00:05

el Partido Popular aparta su presiente en Valladolid de la candidatura a la Diputación provincial Jesús Julio Carnero por tanto no seguirá siendo el presidente de la institución la decisión ha sido ejecutada por el PP de Castilla y León que si así las órdenes de Génova donde Pablo Casado ha impuesto su criterio a pesar de que Jesús Julio Carnero fue el candidato elegido por los concejales y alcaldes de la provincia vallisoletana y a Rey muerto Rey puesto el relevo será Conrado Iscar alcalde de la localidad vallisoletana de Matapozuelos el PP reconoce que las aspiraciones de Carnero eran legítimas el testimonio que vamos a escuchar en la Cadena Ser a esta hora cuando van a ser a las cinco y cuatro minutos no lo puede ir por desgracia la protagonista es sordo ciega y cómo es el día internacional de las personas que no pueden ver ni escuchar queremos visibilizar esta discapacidad Insua afán de superación con la experiencia diaria que nos cuenta librada Ruiz