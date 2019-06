has Ángeles revuelo para estas asociaciones

necesario que se refuerce el protocolo actual con medidas médicas y de control judicial más humanitarias ante el alto número de episodios de auto lesiones intentos de suicidio o trato vejatorio registrado en el año dos mil dieciocho para la ONG el número de días que los extranjeros permanecen en los CIE sigue siendo muy alto el noventa por ciento de los atendidos había estado más de cuarenta días la Asociación dedica este informe a Samba Martínez la joven congoleña de treinta y cuatro años que murió en ese mismo centro en el año dos mil once

esa oficina no va a continuar porque no ha servido a los fines que supuestamente perseguía y por lo tanto entendemos que es un instrumento que lo fue en su momento para ser una correa trasmisión de ese sectarismo político de ese sectarismo ideológico que que el anterior equipo de gobierno quiso aplicar a estos temas que son tan delicados

Voz 4

01:21

pedí Quevedo dos han vivido un poco loca seguramente está motivada por la necesidad de acabar a Vox el apoyo en la investidura porque si no no me lo explico