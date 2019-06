Las noticias de Navarra, 18:02 (27/06/2019)

Voz 1585

sesenta colectivos ya asociaciones han presentado hoy en Pamplona la campaña Abdennabi libre y con nosotros Huerta de Peralta la lucha no es delito en la que solicitan la retirada de los cargos de la Fiscalía contra el trabajador de Huerta de Peralta Abdennabi me para que pueda seguir junto con su familia viviendo y trabajando en Navarra los cargos que se le imputan podrían provocar su expulsión de España Abdennabi velas de nacionalidad marroquí se enfrenta a una pena de dos años y seis meses de cárcel y una multa de dos mil quinientos euros y su expulsión durante cinco años por diversos cargos relacionados con los incidentes ocurridos meses atrás a las puertas de la empresa durante la huelga de la plantilla el sindicato LAB ha negado las acusaciones de ha difundido vídeos en los que se vea la Policía Foral golpeando a los trabajadores con las porras para conseguir despejar la entrada y salida de la planta en el Parlamento foral dirigentes del PSN Geroa Bai Podemos Izquierda Ezkerra han mantenido esta tarde su segunda reunión negociadora los portavoces están ahora compareciendo ante la prensa se espera que en este encuentro se comienza a perfilar un acuerdo programático que permita la socialista María Chivite contar con el respaldo de veintitrés escaños en una posterior investidura el presidente del Parlamento Unai lo aldea cerrado hoy la primera ronda de contactos con todas las fuerzas políticas que se ha saldado sin éxito y en plena hora de calor muchas cualidades navarras han batido récord de temperatura en el mes de junio a esta hora tenemos en plena XXXVII con cinco grados treinta y nueve con ocho en Tudela treinta y nueve coma dos en Tafalla hay XXXVIII en Estella así como treinta y cuatro en Alsasua temperaturas que empiezan a bajar y que han sido superiores a estos registros al mediodía más información de Navarra La Ventana de la empresa la City veinte y en Ser Navarra punto com