Las noticias de Galicia, 18:02 (27/06/2019)

los representantes sindicales atribuyen a faltado acercamiento con la empresa a la que denominan espantada de las administraciones Alcoa sigue buscando la conformidad de los sindicatos al preacuerdo suscrito con el fondo suizo para mañana está convocada una nueva reunión los trabajadores insisten en pedir al Gobierno central garantías de viabilidad para parte Capital el fondo garantiza el cien por cien de los puestos de trabajo trescientos setenta y cinco en A Coruña durante dos años después se quedaría con doscientos cincuenta en cada fábrica vincula la actividad al precio de la energía los comités negocian salidas pactadas para aquellos trabajadores que no quieren seguir en la planta a partir del próximo lunes

Voz 3

01:02

los toros estuvieron o apoyo absoluto a la Xunta de Galicia tenido primer instante van a seguir teniendo ocurra lo que ocurra sea así negó acordó con Ministerio eh con Partner o no asesinen me da la sensación que esta Administración autonómica no estuvo al lado de los trabajadores hay otra administración que dichos trabajadores que ha factoría de Alcoa Coruña iba a tener interrumpir habilidades