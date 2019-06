Escucha las noticias de las 19:00 (27/06/2019)

son las siete de la tarde las seis en Canarias ya son seis mil quinientas las hectáreas quemadas en el incendio de la Ribera d'Ebre en Tarragona que continúa fuera de control el presidente de la Generalitat in Torras acaba de desplazar hasta la zona pide a los vecinos de Bruguera el único municipio donde todavía hay peligro para la población que no salgan de casa más datos con Adrià Tardi

Voz 0055

01:28

lo ampliamos con Alberto Pozas los dos fugados en Bélgica habían pedido al Supremo que dejase en suspenso las decisiones de la Junta Electoral y que no declarase vacante sus escaños en el Parlamento Europeo aunque no hayan prometido el cargo en Madrid los jueces del Tribunal no aceptan la petición de medidas cautelarísimas diciendo que no se les causa un daño irreversible si se resuelve el caso en un periodo razonable de tiempo señalando que además han tardado seis días en recurrir esta decisión también afecta a Oriol Junqueras y su escaño a la espera de saber si el Supremo pregunta directamente la justicia europea por su situación