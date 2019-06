Escucha las noticias de las 05:00 (28/06/2019)

buenos días con bastante retraso se va a producir la primera foto de familia aquí no saca en medio de muchas tensiones internacionales hay expectación por ver la actitud de Donald Trump esa foto después de las puyas punteras que lanzó ayer hace unos minutos el primer ministro nipón Shinzo Abe ha recibido uno a uno a los líderes ha sido especialmente afables los saludos de Macron y de Justin crudo el primer ministro de Canadá que ha querido mostrar su cercanía a las posiciones europeas incorporándose a la reunión de coordinación de los mandatarios comunitarios nos une nuestra cercanía en la firme defensa de la multilateralidad el comercio internacional y de la neutralidad climática eso ha destacado el presidente Pedro Sánchez en Twitter sobre esa foto con Canadá

Voz 1772

01:25

cuando la senadora cama la Harris le ha reprochado a Joe Biden uno de los favoritos haber alabado a dos al civismo de dos senadores segregacionistas con los que trabajó en la década de los sets no no creo que sea son racista pero tus palabras me dolieron le ha dicho aquí en España más de seiscientos agentes entre bomberos y militares trabajan a esta hora para intentar extinguir el fuego que afecta a las comarcas de la Ribera del Ebro en Tarragona y que se ha extendido también por Lleida