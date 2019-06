Las noticias de Galicia, 06:50 (28/06/2019)

No hay resultados

Voz 1981 02:00 qué tal muy buenos días en menos de setenta y dos horas finaliza el plazo para vender las plantas de Alcoa y evitar la ejecución del ERE y seguimos sin avances los trabajadores lo quieren cumplir el requisito propuesto por la multinacional ratificar el acuerdo con la compradora aparte capital porque consideran que no son ellos los que tienen que hacerlo de hecho en la planta de Avilés ya se han negado hoy habrá nueva reunión en Madrid entre comité y empresa ojalá pueda ser la definitiva mientras los expertos creen que la Xunta persiste en su error en la estrategia contra el declive demográfico Feijóo ha dado rango de ley el paquete de medidas que su Gobierno viene aplicando hasta ahora sin resultados qué le reclaman por ejemplo medidas contó de en el marco laboral este mediodía los dejar además una imagen inédita la de Manuel Baltar tomando posesión de nuevo como presidente de la Diputación de Ourense pero por primera vez sin mayoría absoluta gracias al apoyo de otra fuerza democracia orensana a cambio ya lo saben de la alcaldía de la ciudad a siguen este viernes veintiocho de junio el mes se despide con mucha variación térmica calor sobre todo en el interior pero todavía temperaturas suaves en la costa predicen Paula Díaz buenos días

Voz 1704 03:00 buenos días Luis afortunados los que vivan en zonas costeras amanece en la Comunidad con cielos nublados de las Rías Baixas Costa da Morte y todos los Colonia canas temperaturas mínimas respecto ayer ascendiendo las máximas pudiendo llegar a los treinta y dos grados en Ourense a la tarde despejado en todo el interior y durante el fin de semana contraste térmico entre los valores frescos del norte que superarán los veinte grados y los cálidos del sur por encima de los treinta grados por cierto no se esperan lluvias

Voz 1981 03:26 eso es lo que nos espera de momento no vamos de la ola de calor vamos a ver si se van a notar esas diferencias también dentro del mapa gallego lo comprobamos en la ronda de emisoras de la Cadena Ser en Galicia que empezamos en Coruña Helena López

Voz 10 03:37 en A Coruña tenemos el cielo despejado a esta hora

Voz 1704 03:40 a doce grados son catorce en Ferrol

Voz 1981 03:42 Elena López se lo ha puesto voz de Pablo Díaz luego Carmen López buenos días Luis cielo gris dieciséis grados Ourense Miguel Bernard

Voz 11 03:49 muy buenos días despejado en Ourense y doce grados

Voz 1981 03:52 ante Vélez Ramón Moya qué tal buenos días despejado en Pontevedra tenemos catorce grados trece en Vilagarcía Vigo María Díaz vais a dos días también con cielos despejados y dieciséis grados en Santiago Paula cielos nublados once grados de los deportes Lucas son plazas se queda en el Celta Mauro Picatoste

Voz 1704 04:07 Lucas hola fue uno de las grandes figuras del final de temporada y también el galimatías de su contrato que por fin ha quedado resuelto el uruguayo seguirá a pesar de que su representante había señalado que no continuaría préstamo hubo año más en pico cedido en el equipo celeste o Lázaro cuenta para Boca Juniors que tenía la opción de repescar al lateral este verano más que completara un año más influyentes que podrá hacerse con el jugador en propiedad al finalizar la próxima temporada por cuatro millones de euros estará por tanto a las órdenes de Fran Escribá el próximo ocho de julio y por cierto en lateral ya había hecho guiños y redes sociales borrando de su cuenta por pertenencia a boca llena no hoy en Coruña comparece

Voz 1981 04:40 el director deportivo del Depor veremos si con novedades sobre el banquillo Fran Hermida

Voz 0688 04:44 a la cita del día en el Deportivo está en el estadio de Riazor a partir de las diez y media el director deportivo Carmelo del Pozo analizarán la situación en la que queda el club después de haberse frustrado las expectativas de ascenso a Primera División además también podría haber alguna novedad al respecto de quién será el inquilino del banquillo blanquiazul el deseo del club es poder cerrar la negociación antes de que finalice el fin de semana

Voz 1981 05:08 quién tiene ya entrenador para tratar de regresar a la máxima categoría en este caso del baloncesto es el Breogán Diego Epifanio durante los últimos cuatro años al frente de Burgos el equipo revelación de la última temporada en ACB siete menos cinco

Voz 1981 05:42 empezamos con Alcoa el tiempo corre hoy nueva reunión después de que los trabajadores de Avilés se negasen a ratificar el acuerdo de venta larga Capello

Voz 1271 05:49 sólo quedan dos días para que expire el plazo Alcoa urge a los trabajadores a que ratifiquen el acuerdo el preacuerdo de lo contrario él él se aplicará a partir del domingo se complica el proceso porque la plantilla de Avilés ha votado no en asamblea la venta de la planta aparte capital una operación que dicen negocios sólo la empresa además pedirán algunas rectificaciones del documento la plantilla coruñesa también se resista el sí absoluto discrepan con algunas cláusulas del contrato pero tienen claro que la alternativa el ERE no les gusta hoy se sientan de nuevo sindicatos con representantes de la multinacional minera para intentar cerrar un acuerdo

Voz 1981 06:25 la Xunta ha reunido en una ley las medidas que viene aplicando para tratar de frenar el descenso demográfico amplia unas como el cheque bebé mantiene otras como el plan para facilitar la vuelta de migrantes la falta de resultados está ahí pero Feijóo prefiere presumir del carácter pionero de la norma

Voz 1271 06:38 se trata de impulsar medidas que favorezcan la conciliación laboral y familiar por ejemplo se priorizará la adjudicación de contratos públicos a empresas que lo hagan la ley busca además promover la natalidad y fijar población en el rural dice Feijóo que es una ley pionera pero también es un texto que reúne medidas que ya conocíamos como la rebaja de impuestos en el rural otras se amplían es el caso del cheque bebé somos

Voz 12 07:01 porque consideramos que un gobierno que piense no futuro estén que te ha democracia dentro de sus prioridades somos Pereiro porque tenemos compromisos Orza comentarios concretos

Voz 1271 07:13 Feijóo fijará en setecientos millones el presupuesto mínimo anual para luchar contra la despoblación remitir al Parlamento el texto en octubre

Voz 1981 07:21 para los expertos sin embargo este no es el camino correcto el declive demográfico se debe en gran parte a la falta de oportunidades en el mercado laboral y la ley no contempla mejoras en ese sentido el profesor de Geografía Humana de la OSCE Carlos Ferràs cree que falta planificación que no se aborda el problema con una mirada alarga buscando soluciones de futuro

Voz 13 07:39 claro sí podemos medidas entre la a corto plazo y resulta que Maiza la de danos somos capaces de imaginar caido el futuro de Galicia pues difícilmente podemos actuar sobre el problema es decir falta planificación división será dar una visión global de Galicia o procesión o medio plazo

Voz 1981 08:03 el de hoy es el último día laborable para muchos qué estarán pensando ya en hacer las maletas algo que sin embargo sigue siendo un lujo para casi la mitad de los gallegos el año pasado el cuarenta y cinco coma seis no pudo permitirse ni siquiera una semana fuera de casa más del veintitrés por ciento de los gallegos reconocen no poder hacer frente a gastos imprevistos el cuatro por ciento acumula retrasos en pagos relacionados con la vivienda principal el siete tiene muchas dificultades para llegar a final de mes son datos de la Encuesta de Condiciones de Vida y de la Rede Galega Contra pobreza

Voz 14 08:33 empezamos a ver miserias me lloras ese tema en stand algo para ilusionarse peruano buenas sensaciones ha querido acceder a este ritmo al que no estamos pobreza en Galicia en la vida Nine en España pues bueno pensar necesidad de acelerar queremos que imprescindible

Voz 1981 08:49 y como la costa volverá a convertirse en punto de destino para miles de personas sepan que Galicia es según Greenpeace la tercera comunidad con más kilómetros de litoral sin protección sólo por detrás de Asturias y de Andalucía son más del cuarenta y uno por ciento de la línea costera en total unas cincuenta y cuatro mil hectáreas las que carecen de normativa para su presentación pese a su elevado interés ya que buena parte de ella forma parte de la Red Natura así llegamos a las siete de la mañana

