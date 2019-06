Las noticias de Castilla y León, 06:50 (28/06/2019)

No hay resultados

Voz 1 00:00 hoy por hoy Castilla y León Eva Marín

Voz 0603 00:08 buenos días todavía no ha pasado lo peor y hoy se anuncia más calor ya hay que lamentar las primeras consecuencias esta ola de calor tras la muerte de un hombre de ochenta años que se desvanecía en plena calle del centro de Valladolid por un golpe de calor según datos del Servicio de Emergencias uno uno dos Los hechos ocurrían cerca de las seis de la tarde de momento en el que una llamada alertaba a la Policía Local de que un hombre se había desmayado los facultativos que acudieron al lugar sólo pudieron certificar su fallecimiento y las quejas llegan ahora por la falta de medidas del Gobierno autonómico ante esta situación Gobierno de la Junta que está en funciones ID retirada criticaba el PSOE porque ni siquiera se celebraba como cada jueves el Consejo de Gobierno donde se deberían haber adoptado medidas por esta ola de calor desde el punto de vista sanitario pero también medioambiental que Comisiones Obreras también se une a estas críticas porque no se haya declarado riesgo alto de incendios por las altas temperaturas que sitúan en alerta naranja incluso algunas zonas de Castilla y León enseguida los detalles en este viernes de constitución de las diputaciones que en el caso de Zamora dar la presidencia a ciudadanos mientras en Ávila será para el PP en Valladolid finalmente el PP de Castilla y León por orden de Génova retira la anterior presidente y candidato Jesús Julio Carnero más calor se superaron los cuarenta grados en provincias como Valladolid ya estas horas diecisiete grados en Salamanca dieciocho en Zamora diecinueve en Palencia y Segovia veinte grados en Valladolid

Voz 0603 02:55 seis y cincuenta y tres inaudito así considera Comisiones Obreras que desde la Junta no se adopten medidas ante esta ola de calor que ya ha tenido su primera víctima mortal un hombre de ochenta años que se desvanecía en plena calle en Valladolid por un golpe de calor pero además no se declara el riesgo alto de incendios son con las altas temperaturas anunciadas in ni siquiera se reúne el Consejo de Gobierno para adoptar estas medidas Lara Vegas

Voz 1272 03:18 Miguel alerta por calor en Castilla y León con temperaturas que de nuevos espera hoy que ronden los cuarenta grados y la Junta sigue sin declarar el peligro alto de incendios forestales desde CCOO reprochan esta actitud de la Junta Vicente Andrés secretario de Comisiones Obreras

Voz 1091 03:32 estamos ante una necesidad una urgencia una situación extrema que ese que sea Tizi Paul una ola de calor que suele haberlas en otros puntos perdidos del verano pero no tan pronto y tan larga hay por lo tanto ante una situación de estas es necesario tomar decisiones urgentes

Voz 1272 03:50 las críticas también llegan desde el Partido Socialista a la secretaria de Organización del PSOE Ana Sánchez

Voz 6 03:54 es que la fuerza de la inercia se haya impuesto en esta comunidad autónoma en parece que tenemos encima una ola de calor y parece que aquí nadie toma medidas preventivas en ningún sentido ni sobre las personas ni sobre el territorio

Voz 1272 04:06 la Junta insiste en no tomar medidas extraordinarios el peligro alto de incendios forestales empezará como todos los años el uno de julio a pesar de las temperaturas tan elevadas en la Cadena Ser hemos hablado con el director de Medio Natural de la Junta José Ángel Arranz que lo justifica así

Voz 7 04:18 en peligro medio nos permite tener un operativo disponible pues al al completo no sea no es una cuestión de de medios sino una cuestión de que la declaración de peligro alto lleva unas obligaciones hacia terceros que tenemos que comunicar

Voz 1272 04:33 Comisiones Obreras no coincide con estas declaraciones el director asegura que la declaración actual de peligro medio según cifras como decimos de Comisiones Obreras supone que el operativo está tan sólo al cincuenta por ciento

Voz 0603 05:43 más asuntos sobre la actualidad de Castilla y León a las seis y cincuenta y seis primera reunión de la Mesa de las Cortes a la espera de que se constituyan los grupos parlamentarios al PSOE mientras continúan las reuniones en el mixto formado por cuatro partidos políticos después se producirá la ronda de contactos entre el presidente Luis fuentes de Ciudadanos y los distintos portavoces fuentes que confía en la comisión negociadora del pacto PP Ciudadanos para que antes del doce de julio se proponga candidato a la Presidencia de la Junta no ve interferencias en esta negociación con lo sucedido en la Diputación de Soria o la de Burgos donde la formación naranja daba finalmente la presidencia al Partido Popular dice Fuentes que son decisiones de madre

Voz 11 06:23 yo me imagino que Diego me imagino porque no estoy presente en ese tipo de conversaciones que los miembros de la Comisión de negociación habrán estado hablando y negociando las programas con unos y con otros ir al final realmente han cumplido el mandato del Comité Ejecutivo Nacional que es que el socio preferente eh ciudadanos siempre que se pueda es el Partido Popular

Voz 0603 06:46 y mientras en el Partido Popular Francisco Vázquez eludía cualquier análisis para quedarse con que de eso no se ha hablado quién arremetía de la situación en las negociaciones PP Ciudadanos era la secretaria de Organización del PSOE Ana Sánchez que calificaba de vergonzoso echarle la culpa Madrid dirigiéndose directamente Francisco Igea al incumplir

Voz 12 07:04 se sus líneas rojas nos gustaría dirigirnos al señor Igea para preguntarle a qué espera para romper las negociaciones todas sus líneas rojas sine qua non

Voz 6 07:14 han saltado por los aires hemos visto lo que sucedía en la Diputación de Burgos donde ni tan siquiera ya respetan los acuerdos de de quién debe hacerse cargo al frente de la misma donde sus medidas de regeneración pasarán a mejor vida y el señor rico ya no está vetado a este paso veremos al señor Suárez Quiñones de consejero sin ningún genero de duda porque todas las líneas sin el señor Igea pasaron a mejor vida por tanto la pregunta es clara a qué está esperando para romper las negociaciones con el Partido Popular sabemos que su palabra vale bien poquito

Voz 0603 07:48 el León vía libre para que el Partido Socialista sea con la Alcaldía del Ayuntamiento de la capital una vez que el PP haya confirmado que no recurrirá la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre el recuento de votos por lo tanto pierde cualquier opción de gobernar el consistorio Fernando Gutiérrez

Voz 1296 08:03 el candidato del PP al Ayuntamiento de León Antonio Silván arroja la toalla hay anuncia que no va a recurrir ante el Tribunal Constitucional asume la sentencia del TSJ sobre el recuento de la Mesa de las pastas harinas que deja fuera de la corporación municipal a Vox y le concede tres concejales a la UPL de esta manera evita agotar la vía judicial lo hace eso sí con la boca pequeña Silvana ha dejado entrever que debería haber prevalecido la vigencia del acta firmada la noche electoral que confundía los resultados de PSOE y el Partido de Santiago Abascal

Voz 0240 08:32 acatamos la decisión del Tribunal Superior de Justicia y no vamos

Voz 9 08:37 los recurrir considerábamos que

Voz 0240 08:40 el acta electoral el acta de escrutinio era un documento público y la seguridad jurídica venía avalada por esa situación

Voz 1296 08:49 Silván afirma que seguirá al frente de la bancada popular en la oposición de esta manera al PSOE se le allana el camino para hacerse con la Alcaldía

Voz 0603 08:58 no hay que olvidar que también el cinco de julio se constituirá el Ayuntamiento de la capital segoviana después de que el Tribunal Superior de Justicia haya desestimado el recurso presentado por Ciudadanos por ese recuento de votos decisión judicial que acata la formación naranja noticias de Castilla y León también en nuestra o Castilla y León punto es

