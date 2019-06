Las noticias de la Comunitat Valenciana, 06:50 (28/06/2019)

lo sé lo sé más de uno y más de dos esperando aquello de Por fin es viernes para decir a continuación que se van de vacaciones porque el lunes estaremos ya en julio el primer mes fuerte de las vacaciones de verano así que lo digo va para que puedan sonreír llevársela alegrón por fin es viernes buenos días pero ojo la ola de calor llega hoy a la Comunitat Valenciana nos acompañará también mañana aunque como ya dijimos no será tan tórrida como en otros puntos de España es lo que tiene estar cerca del mar y que el viento no sople de poniente sino de Levante pero atención hoy alerta amarilla en prácticamente toda la provincia de Valencia en el interior sur de la de Castellón valores en el entorno de los treinta y seis grados allí donde el mapa se pinta de amarillo mañana el amarillo se extiende a toda la Comunitat menos a la franja norte de Alicante en el resto esto calor calor del de verdad valores que pueden acercarse a los cuarenta grados eso se traduce también en riesgo máximo de incendios forestales poco más que decir que ya somos mayorcitos ayer el president Ximo Puig llamaba a la prudencia ante un verano que se presenta complicado y difícil

lo de que la Comunitat Valenciana es la que peor paga no lo decimos no

otros no lo dice un estudio de la Fundación Cotec para la innovación y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas sobre la retención del talento en España entendiendo el talento como la suma de formación más aprovechamiento Matilde Mas doctora en Ciencias Económicas ha explicado que si bien la gran fortaleza en la Comunitat radica en la preparación el gran problema estriba en que no se retiene y luego el talento porque entre otras muchas carencias la valenciana es la autonomía que peor paga en todo el país

porque permiten que el talento se les escape lo que provoca que no mejoren y que no vayan a más salvo honrosas excepciones tampoco hacen el hueco que merecen a las mujeres perdiendo también su talento

no tiene gente de valía de valía entendida por talento que va más allá de la cualificación y si te fijas en la cualificación tampoco retienen a los a los brillantes a los titulados superiores tienen mensajes la sociedad está indicándoles que que no ven bien que están renunciando a una cosa que es un factor que es tener la gente más talentosa que otros países esto lo han descubierto hace mucho tiempo hasta trampa lo ha entendido

y la que viene a continuación es otra de esas cosas que deberían hacernos pensar abunda en el tema de los salarios habrán oído hablar de la economía de plataformas de la economía colaborativa esa que sobre el papel la gran libertad a los trabajadores pero que en realidad les hace esclavos no ya de quien contrata sus servicios laborales sino de los Lakers de los me gusta de los clientes habló de los Riders de los repartidores en bici pues bien noventa y siete repartidores de de Liverpool han sido reconocidos como trabajadores después de reclamar esa condición en los tribunales

la sentencia afirma que los noventa y siete repartidores en bicicleta deben ser contratados de libro por su parte ya ha anunciado que piensa recurrir porque considera que la sentencia no refleja la forma en la que los repartidores colaboran con la compañía e insiste en contra de la sentencia en que son autónomos porque sólo desde la autonomía pueden tener flexibilidad y elegir cómo cuándo y con quién trabajan sin embargo la sentencia concluye que los repartidores prestado sus servicios integrados en la organización empresarial que pone los vendidos de producción el repartidor no es libre de aceptar o no un pedido sin sufrir consecuencias desfavorables el pleito tuvo su origen en una demanda interpuesta contra la empresa por la Tesorería de la Seguridad Social en abril del año pasado

lo importante nadie no están buscar el Crazy mentada hay preciso sería inviable infinito no sería desechables no pelota ancho cree que la ponderación la desestacionalización Lamy Chana el incremento el Xunta de producto que gacha la cultura el turismo experiencia al a la gastronomía al que son importantes para demostrar que esta Comunitat no es es gota en el sol y playa yo decía que temen la promoción pero también en la recualificación el producto extremo de ahí