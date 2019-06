Las noticias de Asturias, 06:50 (28/06/2019)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 0174 00:00 buenos días es viernes veintiocho de junio Arcelor anuncia que prescindirá de doscientos trabajadores en los próximos cinco años en Gijón los trabajadores de Alcoa en Avilés se niegan a avalar la venta parte cápita la ayer lo rechazaron en asamblea Ciudadanos exige a Barbón que se desmarque de Sánchez a quien acusan de pactar con herederos de ETA para llegar a acuerdos en Asturias nos acompaña en la técnica Chema Fernández

Voz 1371 00:37 ya llega el verano piscina terrazas gazpacho fresquito sol playa el chiringuito Dustin lleva usted desde diez mil cuatrocientos veinte euros y aprovecha porque solo este mes puede consultar las condiciones del sorteo hacia punto es

Voz 0174 01:01 cielo cubierto hablamos ya del tiempo esta mañana en Asturias la temperatura es bastante alta tenemos diecinueve grados en Oviedo y Llanes Si hay dieciocho en Gijón Avilés y Mieres IU Luarca

Voz 1 01:13 que también en Langreo

Voz 0174 01:16 hoy estará nuboso en Asturias con intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante la mañana aumentando a nuboso por la tarde temperaturas máximas en descenso que será menos acusado en el litoral el viento será flojo variable tendiendo durante la mañana a norte noreste mañana no esperamos cambios significativos y el domingo bajarán las temperaturas y aumentará la nubosidad con posibilidad de algún chubasco o tormenta sobre todo en el interior

Voz 2 01:44 nos pasamos la vida esperando esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones turnos y ascensos

Voz 1371 01:51 por portavoz son adecuada el momento oportuno

Voz 3 01:54 no el coche el coche por el que ya no piensa seguir esperando a auditar del uno al treinta de junio ahora tu Audi con un renting increíble y todos los servicios incluidos más información en Audi punto es Red de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 4 02:10 lo mejor de Movistar es que siempre hay algo nuevo las series del momento el interminable humor de cero el canal vamos para los verdaderos amantes del deporte fibra y dos líneas móviles con hasta diez gigas a que estás esperando veinte a fusión desde sesenta y cinco euros al mes y descubre porque Movistar simple tiene algo nuevo paradigma Movistar

Voz 5 02:30 Carlos te vienes este sábado a mi casa allí echamos una partida al dominó hay planes buenos planes buenísimos como venir a una Renault Captur con un año de seguro y dos de mantenimiento

Voz 6 02:46 Herce Iván válidas a fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 0174 02:52 son las siete menos siete minutos de la mañana Arcelor plantea recortar doscientos empleos en cinco años en Gijón en la acería hay en productos largos que era así a abordar la situación que califica de crítica de la factoría de Gijón en grave riesgo de colapso dice Si no se adoptan medidas se lo comunicó ayer a los sindicatos el secretario de UGT en Veriña a José Manuel García dice que no negociarán hasta que no se resuelva el convenio marco

Voz 7 03:19 es que nosotros hasta que no cerrarse hemos el acuerdo marco que tenemos pendiente no estábamos dispuestos a sentarnos a hablar de demás eh eh temas de competitividad de más ajustes

Voz 0174 03:32 DGT insiste además en la necesidad de un arancel medio ambiental que proteja a la industria europea ya la siderurgia en particular Genaro Martínez es el secretario general del Metal

Voz 8 03:42 seguimos de manera inmediata la Unión Europea tomar medidas en cuanto a la protección a través de un arancel medioambiental que puedo garantizar que la industria siderúrgica tenga futuro

Voz 0174 03:55 en Alcoa a sólo setenta y dos horas para que acabe el plazo para buscar comprador la asamblea de trabajadores de Avilés rechaza avalar la venta aparte capital lo discutieron ayer durante cuatro horas el presidente del comité José Manuel Gómez de la Ud dice que no se debe descargar sobre ellos una responsabilidad que no les corresponde no

Voz 1035 04:15 mhm puede tiene que estar de acuerdo con el contrato de compraventa entre parte de donde ellos lo negoció y tampoco sé si era la mejor elección va a peor porque yo no he estado ahí hay cosas que nosotros simplemente no hemos participado en podemos decir o avalarlos

Voz 0174 04:29 en la política pendientes de pactos ciudadanos exige Adrián Barbón que se desmarque de Pedro Sánchez que pacta con herederos de ETA dicen para llegar a acuerdos con el PSOE en Asturias el secretario de Organización y portavoz adjunto de Ciudadanos en la junta general Sergio García dice que tiene la mano tendida hacia los socialistas pero seguimos teniendo

Voz 0588 04:49 de la mano a llegar a acuerdos con con este peso es siempre y cuando abandone posturas como las de Pedro Sánchez de pacto con populistas y con los herederos de ETA esa es una premisa directriz emanada del Comité Ejecutivo Nacional nosotros aquí en Asturias pues seguiremos ese planteamiento cien por cien

Voz 0174 05:06 García reconoce que en Asturias no hay herederos de ETA pero tampoco acepta acuerdos con el PSOE dice que se echa en brazos de podemos podemos por su parte reclama un mayor diálogo al PSOE al diputado Rafael Palacios aún le duele haber quedado fuera de la Mesa de la junta general

Voz 9 05:21 porque la verdad hasta ahora el único acuerdo que tuvieron fue un acuerdo con

Voz 1371 05:26 es organizaciones de derecha para constituir la la meta

Voz 9 05:28 en Asturias

Voz 1371 05:30 son las siete menos cuatro minutos de la mañana Deportes Martín Gago buenos días buenos días Marcos han Ali podría ser el primer fichaje del Real Oviedo para la temporada dos mil diecinueve dos mil veinte Se trata del extremo de veintisiete años que las últimas dos temporadas ha militado en las filas de la Agrupación Deportiva Alcorcón la campaña pasada la finalizó con veintiséis encuentros dos tantos seis asistencias el acuerdo con el Real Oviedo estaría prácticamente cerrado a expensas de esa firma del contrato además encontró Sporting pendientes de su plantilla porque también en las próximas horas podría anunciar algún que otro movimiento pendientes además de las porterías porque en la primera división Se están plural

Voz 10 06:11 Tomares movimientos tanto Diego Mariño como Dani Martín uno de los dos podría abandonar el Sporting con rumbo a la Primera división por último que en cuanto al tenis en asturiano Pablo Carreño estalla en la semifinal del torneo de Turquía es emitirá a las dos y media al italiano Lorenzo son ego

Voz 0174 06:28 diecinueve grados en Oviedo dieciocho en Gijón y Avilés en este momento el cielo está cubierto y hoy esperamos que aumente la nubosidad bajen algo las temperaturas máximas aunque no esperamos precipitaciones mañana no habrá cambios significativos y si aumentará la nubosidad el domingo cuando puede producirse algún chubasco o tormenta además el domingo bajarán algo más las temperaturas con este panorama iniciamos el viernes veintiocho de junio están escuchando hoy por hoy las noticias de Asturias en la SER son las siete menos dos minutos y medio de la mañana

Voz 3 07:18 SER Gijón no veintiséis punto cinco

Voz 6 07:22 con cree el baño que más se ajusta tu presupuesto esta semana termo eléctrico de ochenta litros por sólo setenta y nueve con noventa y cinco euros vírico por precios bajos todos los días

Voz 12 07:34 liquidación por cierre en JL Arenas calle Covadonga camisas desde tres euros con noventa y nueve punto desde cinco euros con noventa y pantalones desde nueve euros con noventa y nueve

Voz 13 07:46 tiempo de verano tiempo de las tres ofertas de la plaza de día sólo viernes y sábado el pollo limpio a unos sesenta y nueve el kilo sólo viernes y sábado en la plaza de hería

Voz 14 07:56 en insistencia abrimos nuestro centro de estética van en la calle Libertad treinta y siete de Gijón descubren la belleza hace tiene esta disfruta de un tratamiento único y a tu medida tu cuerpo y tu mente estarán en armonía creció las últimas técnicas estéticas fiel hijo de nuestros profesionales creando una experiencia única

Voz 15 08:15 recuerda la belleza de tu bienestar y está en Caixa Libertad XXXVII fijo

Voz 16 08:19 eh

Voz 17 08:20 te acuerdas cuando te han despedido este delito

Voz 1371 08:23 pero durante diecisiete años

Voz 17 08:25 pues esto no tiene nada que ver a partir del ocho de julio despide definitivamente de los billetes magnético este cercanías viajaremos con la tarjeta sin contacto recargable más Renfe y tú en la que puede descargar todos tus billetes de cercanías toda la información en estaciones a través de nuestro personal y en el novecientos ochenta y cinco novecientos ochenta y uno cuatrocientos cuarenta y uno

Voz 16 08:47 Renfe cerró

Voz 17 08:47 Canillas Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 18 08:51 deportista este verano en Forum Sport te aseguramos un cuarenta por ciento de descuento compra dos productos son más marcados con etiqueta roja lleva te los con un cuarenta por ciento de descuento mínimo promoción válida hasta el diez de julio en las tiendas por exporte Gijón consulta condiciones entienda

Voz 5 09:22 pues de rock'n'roll jóvenes que no escapar concedido aparezcan a golpe de batería