Las noticias de Cantabria, 06:50 (28/06/2019)

no hay gente preveía Rois obtenido veintiún muertos a favor dos en contra dos abstenciones y que por lo tanto a alcanzado la bahía de suelta de los miembros del Parlamento y le ha sido otorgada la confianza en hora buena mira eh

Revilla superaba ayer con mayoría absoluta la votación de su investidura hay mañana sábado tomará posesión de su cargo para después nombrar al que será el nuevo gobierno de coalición entre el PRC y el PSOE a un nuevo gobierno que nace con la desconfianza que existe entre los dos socios al menos eso quiso dejar ayer claro una vez más el propio Revilla que advirtió al PSOE que si no cumple los compromisos y las inversiones del Estado con Cantabria firmadas en Madrid Se acabó todo ahora dice eso el PRC es el que tiene la sartén por el mango porque ahora sí

hay una sartén por el mango no siempre sostenido pero no se puede pasar ya

Revilla explícita ayer en el diario de sesiones las condiciones que pone a su compañero de Gobierno si antes de que acabe dos mil diecinueve no aparecen publicados en el Boletín Oficial del Estado los anuncios de las licitaciones del tramo Palencia Alar del Rey de la alta velocidad el estudio informativo del tren a Bilbao o la duplicación de la vía entre Santander y Torrelavega dice el ya presidente de nuevo habrá consecuencias mientras tanto en el PSOE su líder y futuro vicepresidente Pablo Zuloaga transmitía la la idea de que este bipartito es un Gobierno nuevo y que los socialistas no se sienten acompañantes del PRC en el Ejecutivo sino protagonistas de un gobierno

de unidades ustedes ninguna pero sus T está aquí por un incidente deportivo y es que alguien tuvo un mareo aval pura labor abordaron a reciclar cuando no estaba ni en el banquillo

la máxima aunque de momento no hay constancia de ningún incendio forestal activo en las últimas horas siete menos cinco minutos

Voz 9

05:05

el momento oportuno el coche que el coche por el que ya no piensa seguir esperando agudiza en el uno al treinta de junio ahora podrán ver sedición por doscientos sesenta y cinco euros al mes con todos los servicios incluidos oferta me renting de Audi Financial Services más información en Audi punto es Red de Concesionarios Oficiales Audi necesitas una cocina