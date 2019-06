Las noticias de Navarra, 06:50 (28/06/2019)

buenos días continua la ola de calor la tercera jornada que nos deja descenso de las máximas sobre todo en la vertiente cantábrica aún así con valores elevados alcanzando por ejemplo cuarenta y dos grados en Tudela al igual que en Roncal cuarenta y uno en Estella en Tafalla XXXVIII en Pamplona XXXI en Baztán los cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas también contaremos con nubes bajas en el extremo noroeste al final de la jornada hablamos ahora de los vientos que soplarán en el sur flojos del sureste y en el resto de zonas flojos variables tendiendo a componente no

arte bueno a estas horas al menos se puede respirar con una temperatura que ronda los veinte veintiún grados el Gobierno foral refuerza la intervención de forma muy directa dicen con los organizadores de eventos que se desarrollen estos días ante estas altas temperaturas en la actualidad no está previsto cancelar ningún evento previsto tampoco existe un marco jurídico que lo permita desde el Instituto de Salud Pública y laboral de Navarra Se recomendaba en primer lugar que se pospongan esos acontecimientos sin los hubiera en segundo lugar que se minimicen horarios es decir a cortar los actos y finalmente que se extremen todas las medidas preventivas así comenzamos la jornada son las seis y cincuenta y dos minutos en un momento les hablamos de la actividad política e institucional que se sigue viviendo estos días en el Parlamento de Navarra escucha en las emisoras de la Cadena Ser en Navarra

acabo la primera ronda de consultas en el Parlamento como era previsible sin que el presidente de la Cámara Unai Valdés lo ve aclaro para designar un candidato o candidata que se someta a la investidura es decir que por ahora María Chivite del PSN por ahora no se presenta a la espera de ir atando cabos ir amarrado las garantías para una elección y es que prosiguen pero si en esas negociaciones entre el PSN y sus socios buscados Geroa Bai Podemos e Izquierda Ezkerra desde alguna de las formaciones citadas Geroa Bai en prisa al PSN de momento se va a trabajar en el documento que sustente a un posible gobierno de María Chivite se va a trabajar por partes en distintas mesas Beatriz Jordán

por el momento hay buena sintonía entre los grupos la próxima semana llegarán los acuerdos se pactarán los desacuerdos Miquel Will Podemos

no hablan de fechas pero a by insiste en que el acuerdo debe ser rápido Koldo Martín

podemos llegar a tener por las ambiciones personales ya no aún cuatripartito sino a un aparatito

Esparza dice que no tiene lógica que los socialistas hablen con Geroa Bai Podemos e Izquierda Ezkerra cuando hay algo evidente que

la alerta roja cada vez esta más cerca aunque todavía no ha llegado a nuestra comunidad nos lo cuenta Carlos Orta oficial de bomberos

no es habitual calor de verano es una ola de calor excepcional por su intensidad y es no sobran desde luego los consejos para sobrellevar estos días cada año fallecen personas fallece gente a causa de las altas temperaturas no es cuestión de tomárselo a broma Amaia Pérez Iriarte