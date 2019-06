Las noticias de Navarra, 07:50 (28/06/2019)

buenos días mañana calurosa pero no tanto con cierta sensación de refresco que se agradece después de una noche que comenzó agobiante ayer rozando los cuarenta grados en buena parte de Navarra hoy también podemos rondar valores similares incluso más altos en la ribera con temperaturas que pueden llegar a los cuarenta y dos grados Navarra en alerta roja en gran parte del territorio sobre todo la desde la línea que va desde Estella Tafalla Sangüesa hacia el sur de la Comunidad así que mucha precaución por lo demás el cuatripartito que intenta reunir María Chivite con veintitrés votos va a contar el programa de gobierno en distintas áreas de trabajo así se va diseñando ese programa por mesas Beatriz Jordán

por el momento hay buena sintonía entre los grupos la próxima semana llegarán los acuerdos se pactarán los desacuerdos níquel Will Podemos

no hablan de fechas pero Geroa Bai insiste en que el acuerdo debe ser rápido Koldo Martín

así como ya falta menos hoy se presenta el programa oficial de San Fermín lo presenta el alcalde de Pamplona Enrique Maya que ha firmado también el bando de Alcaldía como principal novedad qué tiene que ver con el chupinazo a las habituales prohibiciones de entrar en la plaza consistorial ya en la plaza del Castillo con palos envases de vidrio o latas de bebida que no estén abiertas se añade la prohibición de entrar con banderas hoteles de gran tamaño con las que se pueda cubrir a un elevado número de participantes que puedan ocasionar movimientos de masas indeseados o cualquier otro elemento susceptible de originar daños directa o indirectamente así que prohibidas esas banderas hoteles de gran tamaño en la plaza Consistorial la plaza del Castillo

