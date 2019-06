Las noticias de Asturias, 07:50 (28/06/2019)

Voz 0174 00:00 buenos días Arcelor anuncia que prescindirá de doscientos empleos en los próximos cinco años en Gijón los trabajadores de Alcoa en Avilés se niegan a avalar la venta parte capital ayer lo rechazaron en asamblea Ciudadanos exige Adrián Barbón para llegar a acuerdos en Asturias que se desmarque de Sánchez a quien acusan de pactar con herederos de ETA dicen nos acompaña en la técnica Chema Fernández y hablamos también del tiempo en una mañana en la que está cubierto en Asturias con temperaturas de diecinueve grados en Oviedo y en Llanes y dieciocho en Gijón Avilés y Mieres Langreo sí Luarca hoy estará nuboso con intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante la mañana aumentando a nuboso por la tarde temperaturas máximas en descenso menos acusado en el litoral el viento será flojo variable tendiendo durante la mañana a norte y noreste mañana no esperamos cambios significativos el domingo bajarán las temperaturas y aumentará la nubosidad con posibilidad de algún chubasco o tormenta sobre todo en el interior

Voz 0174 02:21 son las ocho menos siete minutos de la mañana Arcelor plantea recortar doscientos empleos en cinco años en Gijón en la acería hay en productos largos quiere así abordar la situación que califica de crítica de la factoría de Gijón en grave riesgo de colapso dice Si no se adoptan medidas se lo comunicó ayer a los sindicatos el secretario de UGT en Veriña José Manuel García dice que no negociarán hasta que no se resuelva el convenio marco

Voz 4 02:50 que nosotros hasta que no cerrase hemos el acuerdo marco que tenemos pendiente no estábamos dispuestos a sentarnos a hablar de de más temas de competitividad de más ajustes

Voz 0174 03:02 GT insiste además en la necesidad de un arancel medioambiental que proteja a la industria europea ya la siderurgia en particular Genaro Martínez es el secretario general del Metal

Voz 5 03:11 producimos de manera inmediata

Voz 6 03:14 la Unión Europea tomar medidas en cuanto a la protección a través de un arancel medioambiental que puede garantizar que la industria siderúrgica tenga futuro

Voz 0174 03:25 en Alcoa a sólo setenta y dos horas para que acabe el plazo para buscar comprador la asamblea de trabajadores de Avilés rechaza avalar la venta parte capital lo discutieron ayer durante cuatro horas el presidente del comité José Manuel Gómez de la Ud dice que no se debe descargar sobre ellos una responsabilidad que no les corresponde

Voz 1035 03:45 también ahí me puedo decir que tengo que estar de acuerdo con el contrato de compraventa entre parte de yo no conozco tampoco sé si era la mejor elección va a peor porque yo no he estado eh hay cosas que nosotros simplemente no hemos participado en lo podemos decir o avalarlos

Voz 0174 03:59 aquí ya hablando de política en plena época de pactos ciudadanos exige a Adrián Barbón que se desmarque de Pedro Sánchez que pacta con herederos de ETA dicen para llegar a acuerdos con el PSOE en Asturias el secretario de Organización y portavoz adjunto de Ciudadanos en la junta general Sergio García dice que tiene la mano tendida a los socialistas

Voz 7 04:22 pero seguimos tendiendo la mano a llegar a acuerdos con con este PSOE siempre y cuando abandone posturas como las de Pedro Sánchez de pacto con populistas y con los dedos de ETA esa es una premisa directriz emanada del Comité Ejecutivo Nacional nosotros aquí en Asturias pues seguiremos ese planteamiento cien por cien

Voz 0174 04:40 García reconoce que en Asturias no hay herederos de ETA pero tampoco acepta acuerdos con un PSOE dice que se echa en brazos de los populistas de podemos podemos por su parte reclama un mayor diálogo al PSOE al diputado Rafael Palacios aún le duele haber quedado fuera de la Mesa de la Junta Gené mal porque la verdad hasta ahora el único acuerdo

Voz 5 05:01 que tuviera un fue un acuerdo con las organizaciones de derecha para constituir la la mesa en Asturias

Voz 0174 05:07 el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero recibirá hoy en Oviedo la insignia de oro de UGT de Asturias será en el acto de entrega de los premios primero de Mayo hoy será inaugurada en Oviedo la exposición con fotografías de la Hispanic Society of Fame Erika realizadas por Ruth Anderson se trata de la muestra organizada por el Museo pueblo de Asturias la casa natal de Jovellanos que ya ha sido vista en Gijón y que hasta septiembre permanecerá en el Museo Arqueológico de Asturias en Oviedo casi el veintiuno por ciento de los asturianos se encuentra en situación de riesgo de pobreza o exclusión social es la conocida como Tasa Haro P el indicador europeo creado en dos mil diez para medir la pobreza relativa teniendo en cuenta los ingresos las carencias materiales o las condiciones laborales este porcentaje que en términos absolutos representa unas doscientas mil personas aparece la Encuesta de Condiciones de vida publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social asturiana está seis puntos por debajo de la media española en cuanto a la situación económica de los hogares asturianos casi el diez por ciento tiene mucha dificultad para llegar a fin de mes el treinta y tres por ciento no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos el cuatro coma cuatro por ciento se retrasa en los pagos relacionados con la vivienda por último casi el XXXI por ciento no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año un dato lo que a muchos llama la atención pero que sí efectivamente es uno de los principales indicadores de pobreza el no poder disponer de algunos días de descanso en el año pues solo los datos fundamentales de la actualidad asturiana en el arranque de este viernes veintiocho de junio están escuchando hoy por hoy las noticias de Asturias en la SER a falta de dos minutos y medio en este momento para las ocho de la mañana

Voz 1393 07:29 despierta hasta el viernes con cielo cubierto para coste temperaturas ligeramente más altas veinte grados marca hasta ahora el termómetro del Náutico veremos el sol durante las horas centrales sindical pronóstico mañana

