Las noticias de Cantabria, 07:50 (28/06/2019)

qué tal estaban buenos días el viernes comienza con el cielo despejado y con diecinueve nueve grados de temperatura así comienza aquí al menos en Santander vamos a ver cómo lo hace por Torrelavega Joaquín Díaz buenos días hola buenos días ven pues aquí con también el cielo despejado y dieciocho grados buscamos la temperatura de Castro Urdiales Santiago Redondo buenos días enseguida regresamos hasta Castro Urdiales para saber cuál es la temperatura con la que empiezan esta jornada que en la zona más oriental de Cantabria dieciocho grados en Laredo también dieciocho en San Vicente de la Barquera diecinueve grados ya en pot es y quince en Reinosa Reyes desamor hasta Castro Urdiales Santiago Redondo buenos días o la Fermín buenos días con dieciocho grados comenzamos esta jornada en la que también tenemos poca visibilidad en la costa poca visibilidad sin algunas partes de la costa ahí es bruma pero esa bruma irá desapareciendo poco a poco por la mañana es lo que dice la previsión que tendremos cielos despejados durante la primera mitad de este viernes pero la tarde las nubes irán en aumento que va a pasar con las temperaturas después de los algo más de cuarenta grados que se registraban ayer en de Líbano de los casi cuarenta de Ramales de la Victoria bueno pues dice la previsión que las temperaturas hoy van a seguir siendo altas en la mitad sur de Cantabria aunque no tanto como ayer máximas de XXXI XXXII será dos quizá en Reinosa y Potes veintitrés grados de máxima en Torrelavega veintiún grados aquí en la costa

a esta hora según la DGT no hay problemas destacados para circular por Cantabria así que normalidad total en las carreteras de siete y cincuenta y dos minutos de la mañana Miguel Ángel Revilla afronta ya su cuarta legislatura como presidente de Cantabria Travessera

Revilla superaba ayer con mayoría absoluta la votación de su investidura mañana tomará posesión de su cargo un nuevo Gobierno de Cantabria entre el PRC y el PSOE que nace con la desconfianza que existe entre los dos socios al menos eso quiso dejar claro ayer una vez más el propio Revilla que advirtió al PSOE de que si no cumple los compromisos si no se cumplen las inversiones prometidas por el Estado con Cantabria las inversiones firmadas en Madrid se acabó todo ahora dice Revilla es el PRC es el que tiene la sartén por el mango porque ahora sí

hay una sartén por el mango no siempre sostenido pero no se puede pasar ya

Sevilla lo decía ayer desde la tribuna de oradores por tanto ha quedado ya reflejado en el diario de sesiones del Parlamento explicaba la sede explícita va las condiciones que pone a su compañero de Gobierno si antes de que acabe dos mil diecinueve no aparecen publicados en el Boletín Oficial del Estado los anuncios de las licitaciones el tramo Palencia Alar del Rey de la alta velocidad el estudio informativo del tren a Bilbao o la duplicación de la vía entre Santander y Torrelavega si todo eso no se cumple antes de que acabe el año habrá consecuencias mientras tanto en el PSOE su líder y futuro vicepresidente del Gobierno Pablo Zuloaga transmitía la idea de que este bipartito es un gobierno nuevo y que los socialistas no se sienten acompañantes del PRC en el Ejecutivo sino protagonistas de un gobierno plural Zuloaga daba por hecho el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el presidente todavía en funciones de España Pedro Sánchez