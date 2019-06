no lo puedo hacer apoyar un gobierno del Partido Popular en esta tesitura pues ya más exactamente el partido por actitudes ciento sesenta y cuatro mil trescientos sesenta y seis votos menos apoyar eso Titán no nosotros del medio para que siga estando al Partido Popular a mí me parece una falta de responsabilidad respecto de los votantes

sí eso es lo que nos trasmiten desde la formación naranja ese preacuerdo ha caducado ya no está en vigor todos los escenarios están abiertos incluido que Ignacio Aguado se presente como candidato él mismo no aclara el motivo exacto que le ha llevado a romper ese compromiso con Isabel Diaz Ayuso

ese ese acuerdo hoy por hoy no está vigente porque alguna de las cláusulas que se acordaron en su día no se han cumplido y por lo tanto hoy por hoy el escenario en la Comunidad de Madrid está abierto y todos los escenarios son posibles

Voz 3

02:30

bueno a mí no me importa que el señor Aguado no se siente conmigo con que me firme el papel