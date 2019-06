Voz 0717

00:00

qué tal buenos días el Ayuntamiento pacense celebra mañana recordemos la sesión plenaria para determinar entre otras cuestiones cómo va a quedar constituida la Junta de Gobierno Local es previsible que no conozcamos los nombres de quién encabece cada concejalía hasta inicios de la próxima semana mañana en la sesión ordinaria se van a abordar las comisiones informativas las dedicaciones exclusivas it o parciales las asignaciones que va a tener cada grupo político que van a cobrar por asistencia a plenos y comisiones los ediles o las retribuciones del personal habitual el eventual también lógicamente una sesión no exenta de polémica porque el consistorio va a aumentar a catorce ya saben el número de concejales liberados es decir estarán liberados todos los concejales del Partido Popular los de Ciudadanos el de Vox once de ellos tendrán dedicación exclusiva otros tres tendrán dedicación parcial al ochenta porque esto el personal de confianza que crece también de veinte trabajadores a veinticuatro el aumento de concejales liberados supone un incremento de gasto sólo para lo que queda de año de casi doscientos mil euros el Consistorio que va a contar conoce comisiones informativas Ordenación Urbana Recursos Humanos Seguridad Ciudadana Tráfico y Transportes Economía Hacienda y Patrimonio Participación Ciudadana Culture juventud política sectorial y festejos sanidad y medio ambiente Comercio y Mercados cuentas y Asuntos Generales sin contar los organismos autónomos cada comisión estará integrada por nueve miembros tres del Partido Socialista dos del Partido Popular dos de Ciudadanos una de Unidas Podemos hijo uno de Vox este pleno celebra mañana como decimos supone pues el inicio del nuevo Consistorio tras su constitución el pasado quince de junio queda por saber quién encabeza cada concejalía Easy el concejal de Vox contará con alguna de ellas ya dijo en la Ser que si no se cumple con lo pasado a nivel nacional en la capital pacense la formación estará en la oposición bueno desde el PSOE municipal lamentan que se esté Merca ideando dicen en el Ayuntamiento Ike aumente el número de liberados por el gasto que supone para las arcas municipales Ricardo otra vez