Las noticias de Galicia, 07:50 (28/06/2019)

Voz 1981

01:37

destituir al look pin que la casa gratis para toda la vida descubre como en Premier capital Lux punto com qué tal muy buenos días en menos de setenta y dos horas finaliza el plazo para vender las plantas de Alcoa evitarla ejecución del ERE y seguimos sin avances los trabajadores no quieren cumplir el requisito propuesto por la multinacional ratificar el acuerdo con su comprador parte capital porque consideran que no son ellos los que tienen que hacerlo de hecho en la planta de Avilés ya se han negado hoy toca nueva reunión en Madrid entre comité y empresa ojalá pueda ser la definitiva mientras los expertos creen que la Xunta persiste en su error en la estrategia contra el declive demográfico Feijóo ha dado rango de ley al paquete de medidas que su Gobierno viene aplicando hasta ahora sin resultados por eso reclaman por ejemplo medidas contundentes en el marco laboral este mediodía los dejar además una imagen inédita la de Manuel Baltar tomando posesión de nuevo como presidente de la Diputación de Ourense pero por vez primera sin mayoría absoluta gracias al apoyo de otra fuerza democracia orensana a cambio ya lo saben de la alcaldía de la ciudad así bien este viernes veintiocho de junio el mes se despide con mucha variación térmica calor sobre todo en el interior pero aún temperaturas suaves en la costa predicción Paula Díaz buenos días