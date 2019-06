Las noticias de Castilla y León, 07:50 (28/06/2019)

buenos días y seguimos hablando de la ola de calor que ha costado ya la primera víctima un hombre de ochenta años que se desvanecía en plena calle en el centro de Valladolid por un posible golpe de calor según datos del Servicio de Emergencias uno uno dos Los hechos ocurrían cerca de las seis de la tarde de ayer momento en el que una llamada alertaba a la Policía Local de que un hombre se había desmayado los facultativos que acudieron al lugar sólo pudieron certificar su fallecimiento todavía no ha pasado lo peor porque hoy se anuncian más temperaturas más altas y las quejas llegan sobre todo por la falta de medidas del Gobierno autonómico ante esta situación el Gobierno de la Junta que está en funciones de retirada criticaba al PSOE porque ni siquiera se celebraba como cada jueves el Consejo de Gobierno donde se deberían haber adoptado medidas por esta ola de calor desde el punto de vista sanitario y medioambiental es que también Comisiones Obreras se une a estas críticas porque no se haya declarado riesgo alto de incendios por las altas temperaturas que sigue que sitúan en alerta naranja algunas zonas de Castilla y León en seguida los detalles de este viernes de constitución de las diputaciones y en algunos casos como Valladolid con el mismo ambiente caliente que la meteorología tiempo tráfico

no grafía veintidós grados en Segovia

no hay que olvidar además que a las tres de la tarde se pone en marcha todo el dispositivo especial de la DGT por el inicio de las vacaciones de verano siete cincuenta y tres

pasemos la vida esperando esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones turnos y ascensos esperamos por todo la persona adecuada en el momento oportuno el coche el coche qué puede que ya no piensa seguir esperando It's audita del uno al treinta de junio ahora tu Audi con un increíble y todos los servicios incluidos más información en Audi punto es Red de Concesionarios Oficiales Audi

el archivo estar fuerte común León lleva me altos

ahora el Leche Gaza te invitamos alzó de Madrid en tren Leche Gaza punto com enterarme de cómo conseguir cientos de entradas gratis aprovecha prueba disfruta ahora de tu variedad de leche sin lactosa favorita Che detalla a la familia

inaudito así considera Comisiones Obreras que desde la Junta no se estén adoptando medidas por esta ola de calor que ya ha tenido su primera víctima mortal un hombre de ochenta años que se desvanecía en plena calle en Valladolid por un posible golpe de calor ya en Salamanca una octogenaria fallecida tras ahogarse en una piscina privada Jesús Martínez buenos días

qué tal buenos días se trata de una mujer de ochenta y cuatro años que fallecía ayer mientras se bañaba en la piscina de un complejo residencial del barrio de Huerta otea de la capital un suceso que tenía lugar a medio día en torno a las tres menos cuarto de la tarde los servicios de emergencia nada pudieron hacer por la mujer que según las primeras investigaciones falleció por ahogamiento cabe recordar que las piscinas privadas no tienen la obligación de contar con socorristas en sus instalaciones

temperaturas que hoy van a seguir subiendo sin no se declara el riesgo alto de incendios y ni siquiera se reúne el Consejo de Gobierno para adoptar estas medidas son algunas de las críticas recogidas por la Vegas

las en otros puntos perdidos del verano pero no tan pronto y tan larga hay por lo tanto ante una situación de estas es necesario tomar decisiones urgentes

la Junta insiste en no tomar medidas extraordinarias el peligro alto de incendios forestales empezará como todos los años el uno de julio a pesar de las temperaturas tan elevadas en la Cadena SER hemos hablado con el director de Medio Natural de la Junta José Ángel Arranz que lo justifica así

en peligro medio nos permite tener un operativo disponible pues al al completo no no es una cuestión de de medios sino una cuestión de que la declaración de peligro alto lleva unas obligaciones hacia terceros que tenemos que comunicar

Comisiones Obreras no coincide con estas declaraciones el director asegura que la declaración actual de peligro medio según cifras como decimos de Comisiones Obreras supone que el operativo está tan sólo al cincuenta por ciento

estar fuerte como León lleva me

ahora en Leche Gaza te invitamos al Zoo de Madrid en tren Leche Gaza punto com nace de cómo conseguir cientos de entradas gratis aprovecha prueba disfruta ahora de tu variedad de leche sin lactosa favorita Che detalla a la familia

Voz 13

06:27

he dedicado mi vida Albín un esfuerzo tesón y entusiasmo conmemora Irán respeto a la tierra donde no esta botella recogen todo lo que he aprendido en mi ilegal