Las noticias de la Comunitat Valenciana, 07:50 (28/06/2019)

Ana Talens buenos días buenos días Juan lo de que la Comunitat Valenciana es la que peor paga no lo decimos nosotros lo dice un estudio

la Fundación Cotec para la innovación y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas sobre la retención del talento en España entendiendo el talento como la suma de formación más aprovechamiento Matilde Mas doctora en Ciencias Económicas explica que si bien la gran fortaleza de la Comunitat radica la preparación el gran problema estriba en que no se retiene luego el talento porque entre otras muchas carencias la valenciana es la autonomía que peor paga en toda España

pues ya lo que viene a continuación es otra de esas cosas que deberían hacernos pensar abunda en el tema de los salarios habrán oído hablar de la economía de plataformas de la economía colaborativa esa que sobre el papel da gran libertad a los trabajadores pero que en realidad les hace esclavos no ya de quién contrata sus servicios laborales sino de los Lakers de los me gusta de los clientes hablo de los Riders de los repartidores en bici pues bien noventa y siete repartidores de deliberó han sido hoy REC han sido reconocidos no hoy ayer como trabajadores después de reclamar esa condición en los tributos