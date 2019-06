Las noticias de Catalunya, 07:50 (28/06/2019)

Voz 0931 00:00 qué tal como este matiza Checa de optimismo

Voz 1 00:10 a la ribera verano

Voz 0931 00:13 corran alacenas de hidroavión San seguridad alzaban la ni sean blaugrana de en directo centrada Koeman también ubicada al para saber cómo está ilusionada que Foc en Sagunto algún ves a Uría Facultat unas seis mil hectáreas desde Aketxe entrada comanda Men murió el mismo día

Voz 2 00:29 bon día aquí al Centre de comandar arranca el día de una manera muy diferente a como Faye hay optimismo pero optimismo moderado que transmiten los bomberos que han atacarles Flame es toda la Nit sobre el terreno desmanes sobre todo al flan Dret Fons militar se aseguren que así no están Sercla del principal Focus Wu estará en L'Express hombres hará poco a poco van incorporándose Jean Rhys óptimo

Voz 0931 00:51 no promulgará Tara Udai al Oriol las condiciones matador la chica estarán Moll Pinillos y cae un día bicho para Messi

Voz 3 01:00 partan en da saber tu todo en activo ICAA Pla para para intentar

Voz 0931 01:09 pues yo Juan Requena las últimas ahora sábados boom ves Jordi Carbó bon día verán siete animal Jordi Carbó intentarán recupera a que esta cuna Acció exaspera mes seguida Anita saber a dos da da que es la que has a veo par a que estas próximas horas a naked incendio da la Ribera a parques importan sabe que esa espera barbudos de Uría optimismo va Downs Si ese Shi bueno ahora un axioma al Jordi Carbó Jordi que bon día día ahora sí ahora sí que aspira me escaló inmenso mitad no a que estas donada Vincent

Voz 0978 02:00 Moncho mitad sí ahí tanto al incendiarse una máxima en estas materias tanta dos cuenta tres Graus Mensah Mendi echó y aunque las rachas de Viena que esta tarda Siim esforas pero es que no no me sino que estudiarán a que estas materias condiciones fines de humillan no como encerraba Assens al amor por

Voz 0931 02:23 Don que con ocho Menchu mitad también mes a mes me escaló al pop las mesas en Flis la Torre y Nebra Yasin cuanta Bains sin carreteras lleva Hidalgo continúan talladas

Voz 4 02:36 Ausbanc insta a la ribera del Ebro estándar más crema la seva terra ducto

Voz 5 02:41 que si los tiempo latina partes fin que estoy es total Óscar esto pero climático las sucesiones una ascensión impotencia de un simposio pues

Voz 6 02:51 pues estos pero el y pues lo Demetrio estamos los más guerra una Yeda Prachanda

Voz 4 02:58 Usain es promover un Moviment solidaria para ayudar al Roma de Al Kassar iba Karma a la gran John dúo asentó su bella continúa trabajan Osaka

Voz 0931 03:06 da la máxima precaución parque al primer ningún aprendí mal al focas tienen Aussa Grial Lleida par son las últimas horas los van a ver al Kun fina todos Veïns de coplas con mayor Sobera en bici han pisado Fun mola pro hito hinchas H catas continúa organizan para Banic a las lamas no si propinó Amelia

Voz 7 03:25 al mismo mes de dos Veïns por tenores fintas que es letal de Fox sobretodo han Cancer Reus ese Ramón de gobernar

Voz 8 03:31 voy a intentar vais a los Barranca Joker que que siempre hay y que de ahí voy a intentar que no pases porque es un consumo los tres uruguayos

Voz 9 03:40 no podías tienes los copió lo podía haber con Moment que abrir total severo

Voz 10 03:46 una Revel Jordi Pascual fin que es Oliveres sí que está con Rehab pero por tema igual

Voz 7 03:54 nerviosismo en a que estos poblaciones porque la yen básicamente grata

Voz 11 04:02 así es

Voz 0931 04:03 yo día de que una de calor para si es máxima aclara una alta incendian Calza Ball funda Cataluña Gubern anuncia más duras

Voz 10 04:10 esta excepcional para las primeras plantas bitácoras a total país nuestro payés

Voz 0931 04:19 Sara pro llame restricción Zidane carreras has Donato Tom nuevas Yola ampliar así más y sus más contrario a las Gavarres Montserrat ICAL directas muy comarcas de las tierras del Ebro continúan Sota al nivel máximo vigilancia para evitar el nivel Alfa tres resta de Catalunya acepta la Alta Ribagorça Pallars subirá la sardana cuyas al Risk de moda Allison sus pescas de Risco al mantenimiento líneas eléctricas o carreteras Riis Maxi un incendio nivel de alerta extrema voy para las altas temperaturas más dura acabase en las horas irán tan para alturas récord de Jordi Carbó ese sí de Downs es olvidan que también problemas de todas maneras show las temperaturas a voy a arribará Ana récord para que en Pla al Plan dos Graus partan Sagarra seis Basic son las horas de hoy a estar San Jocs a Mayra condicionar es controlará acabas de dos Zaballa dos Rafa Sin Fein

Voz 12 05:19 el libro al estilo y mantel la casa fresca caló un estilo sensato justo

Voz 0931 05:25 es la campaña callan SAT Alda da salud en las últimas horas

Voz 17 06:32 Leal tras vaya fuera de la oficina

Voz 19 06:35 qué tal

Voz 11 07:44 hoy por hoy Cataluña árabe veintiuno Arsenal aplastó catalana es

Voz 0931 07:48 obra de una renta per sota dados de humildad de euros son las barreras dadas uno coma tres Parcent respecto al año Miguel

Voz 24 07:58 han pasado un veintiuno coma tres por sendas Catalans tenían ingresos de un mil euros paquetes Sagunto a la Generalitat al Linda y da pobres sacas calculan funcionarios de ingresos ni Chance da total ha sido para That's all otra son sin Asinca Undi no parecen ingresa Mengs Cats de aumentos en Parcent mes calaña anterior propio Arbulu y continúan tan inmenso tienes sonados Manolo y te una rienda considerada pobre

Voz 0931 08:31 de Keane Torres aún pasa seis yardas a la la narrativa horarios a dieciséis publica la actual al Tribunal Superior de Justicia ha dado ganaba la defensa considera captor era perfectamente capaz da cumplía Vlaams va significa persistían dada su en los presos de Catalunya Sánchez Turull Israel da man al casting Ipar facilitar la investidura de Pedro Sánchez en una carta entregada a las PAI que coordine a Jones para Cataluña y un auténtica Rabat a la antigua Convergència arriba malas

Voz 25 09:06 pan Manu al más mano Ispansi Amics no energía unos establecido en doce y Mitch Perseo Manu

Voz 11 09:17 sí a factura empresa colaboradora

Voz 26 09:28 dos va va va un dos un dos voz

Voz 27 09:34 cómo