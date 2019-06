Voz 1 00:00 en Hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 2 00:07 qué tal buenos días nos espera un

Voz 1275 00:09 viernes de calor sofocante Madrid siguen subiendo los termómetros y seguimos en alerta naranja por esas altas temperaturas que hoy van a llegar a los cuarenta grados de máxima

Voz 3 00:19 es horroroso tienes que buscar la sombra las obras éstas son horrorosas también así que nada

Voz 4 00:25 eh café fresquito

Voz 3 00:28 dos y a pasarlo como se puede hasta las vacaciones el agua hoy el negocio de esto nueve periódicos revistas

Voz 1275 00:36 muchos hablan pero los que se quedan se apañan como pueden con estas temperaturas aunque en los hospitales la situación se ha complicado por este calor Comisiones Obreras denuncia que hay problemas de climatización en el Gregorio Marañón en La Paz los tercero a lo que se suma otro episodio de saturación en las urgencias Rosa muelas es portavoz de este sindicato la situación que viven

Voz 5 00:56 no solamente los trabajadores también los propios usuarios es algo evitable y la Consejería lo sabe nunca hasta ahora ha puesto las medidas suficientes para verdaderamente intentar salir

Voz 1275 01:15 hoy comienzan en Madrid los actos oficiales del orgullo y veremos la bandera arcoíris desde la una de la tarde en la fachada de la Asamblea de la Real Casa de Correos el Palacio de Cibeles allí en la sede del Ayuntamiento de Madrid el alcalde Almeida ha colocado en la víspera del orgullo una nueva bandera de España ya bandos que preside la fachada de Cibeles y lo pidió Vox hace unos días así que la bandera arcoiris quedará relegada a un lateral el lateral izquierdo Inmaculada Sáenz es portavoz del equipo de gobierno nosotros

Voz 6 01:43 vamos a a poner mañana esa bandera como se venía haciendo en los años anteriores en en el edificio también de de Cibeles y en algunos otros edificios municipales y en fin respeto las opiniones de de todo el mundo pero desde luego tenemos muy claro cuál es el modelo de ciudad en el que queremos estar aquí no hemos venido a contentar a la izquierda decía ayer el al el alcalde pero luego tenemos muy claro cuáles son nuestros valores nuestros principios políticos

Voz 1275 02:07 al acto para levantar la bandera del orgullo en el Ayuntamiento

Voz 8 02:10 yo no va a acudir hoy la Federación Estatal de Lesbos

Voz 1275 02:12 en gays transexuales y bisexuales por la incoherencia dicen del consistorio coges ágil expresidenta

Voz 9 02:19 coherencia política con el pacto que han hecho la FELGTB rechaza el pacto con la ultraderecha entendemos que no debemos estar porque el símbolo de la bandera es un símbolo de respeto a un símbolo de igualdad y que ahora mismo estamos viendo amenazadas no basta con bajar una bandera sino con hacer compromisos reales

Voz 1275 02:39 por la mañana Amnistía Internacional va a colocar otra bandera en la Plaza de Pedro Zerolo en Chueca una bandera de ciento cuarenta metros cuadrados con el lema Sé quien quieras de la política en las horas previas a la ronda de contactos que el lunes va inicial el presidente de la Asamblea para conocer si hay opciones de proponer a un candidato o candidata a la presidencia de la Comunidad ciudadanos dice que el papel que firmó con el PP para darle su apoyo Isabel Díez Ayuso a cambio de quedarse con el bastón de mando en el parlamento regional es ahora papel mojado el candidato socialista Ángel Gabilondo ha confirmado aquí en la SER

Voz 10 03:10 su intención de intentar ser presidente teniendo en cuenta

Voz 0175 03:14 número de apoyos que tuvimos de voto Si teniendo en cuenta que somos el cuerpo que tenemos también más diputados explotadas en la Asamblea luego visto también en las reuniones que hemos tenido hoy visto los apoyos que hay por parte de otros grupos pues creo que es mi responsabilidad desde luego postular me ante el presidente de la Asamblea para

Voz 10 03:36 que considera si puedo ser candidato titulares con Cristina del caso

Voz 4 03:42 a la espera de una resolución judicial definitiva el Juzgado Instrucción prohibe a Fidel la venta o alquiler de los mil ochocientos pisos sociales adquiridos durante el Gobierno de Botella la medida se lleva a cabo después de que la Audiencia Provincial reabrir el caso

Voz 1275 03:53 la comisión organizadora del examen de inglés de las oposiciones a maestro asegura que el audio de la prueba era adecuado y conforme a la convocatoria tras las protestas de los opositores la comisión subraya que en estas pruebas se busca elegir a los mejores capacitados

Voz 4 04:04 polémica en el hospital de Villalba por las contrataciones de enfermeros para este verano los actuales trabajadores denuncian que los nuevos contratados cobrarán más que el personal de plantilla esta mañana los representantes sindicales hablarán con la Gerencia del Hospital para negociar una subida paulatina de las retribuciones de este personal

Voz 1275 04:20 los vecinos del barrio de Campamento se oponen a la retirada de los semáforos de la a5 cuarenta y ocho colectivos lamentan la decisión de nuevo equipo de gobierno

Voz 12 04:32 hoy por hoy

Voz 1275 04:35 a la espera de yo Félix hoy tenemos preso

Voz 13 04:37 tentación en el Metropolitano José Antonio Duro buenos días

Voz 0838 04:40 tal buenos días y porque lo del portugués es inminente pero todavía no es oficial aunque es evidente que las próximas horas se va a confirmar hoy le toca el turno a Marcos Llorente el ex del Real Madrid que desde las once y media va a ser presentado como nuevo jugador del Atlético en el estadio rojiblanco y además una venta en el conjunto blanco la de Mateo Kovacic cuarenta y cinco billones de euros harán que el jugador sea traspasado de forma definitiva al Chelsea

Voz 1275 05:11 como si hasta ahora el tráfico en las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 14 05:16 buenos días pues a esta hora comienza a mejorar ya la hora punta de ese viernes poco a poco pero todavía pues persisten las complicaciones para entrar a la capital a dos Torrejón San Fernando la A tres en Santa Eugenia ya en Rivas de salida a cuatro Pinto y la A6 en El Plantío también en la M40 todavía complicaciones especialmente Valdemar in en ambos sentidos y desde Vallecas hasta Coslada en sentido norte

Voz 1275 05:36 qué tal en la capital cómo se circula pantallas ahora cacerola

Voz 1322 05:39 hola qué tal Laura pues no muy bien en todo el este de la M30 hablamos de retenciones desde el nudo sur hasta practicamente conectar con el de Manoteras al otro lado sucede lo mismo entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses las entradas más complicadas la carretera de La Coruña entre la glorieta de Cardenal Cisneros y Cristo Rey en el norte la M once a su paso por Arturo Soria o la salida hacia la A2 desde Avenida de América

Voz 1275 06:33 después Madrid punto es

Voz 17 06:38 los falta que consultas selva esta decisión

Voz 1 08:42 ocho y vendieron

Voz 13 08:43 de minutos de la mañana esta noche arrancan los Veranos de la Villa que llegan con el verano

Voz 20 08:48 la capital una programación cultural que se extiende hasta septiembre y que va a reunir a artistas de todos los géneros como Pepe Habichuela Katia Guerreiro o el gallego Xoel López artista invitado de esta edición de los Veranos de la Villa y además esta noche