que les hemos dado los buenos días y créame que esta es la más impresionante de todas les hablamos es el Palacio de Carlos Quinto Frente al Alam en Granada porque Radio Granada lleva ochenta y cinco años informando entreteniendo formando a los granadinos total que estamos a cumpleaños y hoy lo vamos a celebrar con con todos ustedes un verdadero placer estar aquí un aplauso para ustedes por favor la radio se parecen mucho a la sociedad a la que acompaña por ejemplo aquí en Hoy por hoy como parece que también va a ocurrir en el Ayuntamiento de Granada no repartimos el poder dos años yo dos años Sánchez Barceló vaya vaya semana llevan ustedes eh el martes llega el AVE hoy nosotros falla en fin eh Vaya semanita lo AVE es muy curioso Madrid está a cuatrocientos veinte kilómetros pero el AVE hace quinientos ochenta kilómetros para llegar a Madrid hay que ir para atrás para ir hacia adelante es lo de vos es decir para bueno esos aires agentes solamente para atrás hay tramos del AVE el que entren va a treinta por hora es casi el número de gente dimitida en ciudadanos esta semana entre que va lento rápido en fin el Granada está en primera división podrá enfrentarse este año al Mallorca que también está en primera división este es ustedes no no deberían aplaudir lo del Mallorca pero gracias yo yo se lo agradezco bueno déjeme hablarles de lo importante