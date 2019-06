Las noticias de Navarra, 11:02 (28/06/2019)

Voz 1789

00:49

no es el único consejero en funciones que tiene hoy actividad el vicepresidente en funciones Miguel la Parra presenta en una hora el galardonado con el Premio Navarra a la Solidaridad ha presentado también el programa Sanfermines de este año unos Sanfermines que ofrecen en este programa oficial un total de cuatrocientos noventa y seis citas para enriquecer las mejores fiestas del mundo como las ha llamado el alcalde de Pamplona Enrique Maya que ha pedido disfrutar con respeto y con un rotundo rechazo a cualquier conducta contraria a la libertad sexual Maya ha lanzado un mensaje contundente al respecto en la presentación en conferencia de prensa del programa de estos Sanfermines que desea que sean como siempre unas fiestas divertidas alegres sanas y seguras ha dicho tras recordar en referencia al caso de la manada qué Pamplona se ha convertido en un ejemplo de cómo se trabaja contra las agresiones sexistas son las once y casi cinco minutos más información de lo que pasa en nuestra comunidad a partir de las doce y veinte en Hoy por hoy y a cualquier hora en nuestra web ser Navarra punto com