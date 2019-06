Voz 1995 00:00 pensamiento matemático Miguel de Guzmán muy buenos días al señalar es que aquí la gente Granada está sonriendo mucho

Voz 1 00:06 bueno allá ellos Crime da lo vi como no les veo es es pura ciencia usted meter las sonrisas como una cuña no ellos no servían Nos alguien me verá eh usaban bueno pues allá ellos venga vamos a bordo ya vinícola Price no luego no da tiempo a plantear todos los problemas hombre vale voy traigo una maravillas de problemas como de costumbre no vale bueno ya había ser usted

Voz 1995 00:35 da vale antes de empezar y saludar a alguien que en el público quiere enfrentarse al profesor quieren hemos obligado vamos a resolver el piensa mucho de la semana pasada que así Pedro decide hacer una excursión en bici al pueblo de al lado cuando lleva recorrido un tercio del camino separa para tomar un bocadillo en Pedro sabe que le faltan once kilómetros para haber recorrido la mitad cuántos kilómetros suponen el total del recorrido

Voz 1 01:00 cuál es la respuesta señor ni coacciones ni puñetas en vinagre lo que hay que hacer pensar qué es lo que no suelo hacer nadie por eso estamos donde estamos es dar la soluciones sí que seguro que ha habido mucha gente que lo ha hecho con ecuaciones K las vamos a hacerlo bien aquí hemos hemos recorrido un tercio entonces nos queda un medio buenos un tercio un suceso que es justo lo que nos queda por recorrer y lo que nos queda por recorrer once kilómetros luego el total cuántos era un seis seis por once sesenta kilómetros así claro andar no lo con chorradas de ecuación en ni nada estos problemas que planteo yo son para gente inteligente yo no sé si no asesina

Voz 1995 01:46 este piensa mucho ha gustado mucho entre nuestros oyentes hemos recibido centenares de respuestas las más brillantes las más simpáticas de ciudad desde Ramón Muñoz Marisa Hernández o Consuelo Domínguez

Voz 1 01:57 en casa no la dicho por ecuaciones no no no no no no