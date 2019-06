Las noticias de Aragón, 11:02 (28/06/2019)

no es colectivos LGTB han plantado esta mañana al equipo de gobierno PP Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza en la colocación de la bandera arco iris en el balcón del Consistorio con motivo del Día del Orgullo que se celebra hoy un acto simbólico con el que se conmemora como decimos Día del Orgullo Mónica Fernán

si el Partido Popular quiere ganarse el respeto y la confianza tendrá que demostrarlo porque son muchos años fueron siete años de tener la ley de matrimonio calendario congelada en el Tribunal Constitucional han sido muchos palos en las ruedas y ahora no se van a ganar esto tan fácilmente como poniendo una panadería

Voz 5

00:47

de Zaragoza va a hacer todo lo que esté en su mano porque no haya discriminación el allanamiento Zaragoza a hacer todo lo que esté en su mano porque esta ciudad sea cada vez más libre no lo que mejor podemos hacer es huir de polémicas intentar unir tenemos las puertas del despacho abiertas tenemos las puertas del Ayuntamiento abiertas las teníamos hoy las tenemos el año que viene así que vamos a intentar unir a todo el que quiera hacerlo y respetar al que no quedará