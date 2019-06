Escucha las noticias de las 13:00 (28/06/2019)

es la una de la tarde mediodía en Canarias más de seiscientos efectivos terrestres y quince aéreos siguen trabajando está ahora en la extinción del fuego en Ribera de Ebro en Tarragona ya calcinado más de seis mil hectáreas e intente estabilizar el perímetro que según han confirmado los Bomberos no ha aumentado desde ayer la superficie Llamas ha pasado del setenta y cinco al veinticinco por ciento en las últimas veinticuatro horas quién Torra este mediodía en el

dentro de manden Miner Ademar al Camí correcto no obstante que estamos en el camino correcto estamos cumpliendo la estrategia y los objetivos que se han marcado desde el primer momento para abordar este incendio a que tiene

la OMS advierte que la cifra real puede ser mucho mayor a esos mil seiscientos niños que han perdido la vida de de dos mil catorce intentando llegar a otros países solos o con su familia en los menores fallecidos forman parte de los treinta y dos mil migrantes muertos o desaparecidos registrados en este mismo periodo de los que matan diecisiete mil novecientos fallecieron cruzando el Mediterráneo que continúa siendo la frontera más mortífera del mundo en la frontera sur española la agencia de la ONU a costa constató ochocientos once fallecidos en dos mil dieciocho cuatro veces más que en dos mil diecisiete mientras que la frontera de México con Estados Unidos la cifra supera los mil novecientos muertos

el ochenta y nueve por cien de los vascos no se creen lo que dicen los partidos en campaña no creen a ninguno y lo último que quieren es otra campaña electoral porque además a seis de cada diez no les influye para nada a la hora de votar según él Deusto barómetro Braulio Gómez es uno de sus responsables