Las noticias de Cantabria, 16:02 (28/06/2019)

el PRC dada a conocer hoy los nombres de los cinco consejeros regionalistas que van a formar parte del Gobierno PRC PSOE en los próximos cuatro años Paula Fernández seguirá al frente de las consejerías de Presidencia de Justicia Francisco Martín continúa como consejero de Innovación Industria Comercio y José Luis checo será el máximo responsable de Obras Públicas Ordenación del Territorio y Urbanismo los nuevos cargos son Marina Lombao que va a ser la consejera de Educación y Turismo Guillermo Blanco que asume desarrollos mural Ganadería Pesca y Medio Ambiente por lo que no continúa Jesús Soria esta mañana Miguel Ángel Revilla se lo ha transmitido por cierto que Revilla va a firmar los nombramientos la próxima semana para que tomen posesión el ocho de julio y la Agencia Estatal de Meteorología prevé que esta tarde continúen las temperaturas elevadas en la Cantabria del Ebro donde se pueden alcanzar incluso los treinta y seis grados eso sí desde la Agencia Estatal de Meteorología Se advierte de que ese calor va a regresar también en la jornada de mañana sábado pero remitirá ya el próximo domingo donde las temperaturas serán más propias del verano no tanto de una ola de calor como la que tenemos en el sur de Cantabria

en el sur de la región diferente mañana todavía sábado va a tener temperaturas bastante altas incluso las superan las de hoy e igual por igual no vuelve mañana entonces es domingo y a pie trabajar ya inmueble más acentuado incluso lunes aún más Luis Conde ya en en el sur de cantar en las zonas más calientes de

