el preferente hoy es un veintiocho J hoy todos los españoles todos los que queremos esa bandera que se he dicho sí somos realmente baluarte de los derechos humanos sabemos que hoy la bandera arco iris y también la bandera trans que algunos se las ponen alguna vez y no saben cuales esas dos banderas su tendrían que estar en un sitio preferente

la Consejería de Educación ha impuesto su criterio finalmente en el colegio Blas de Lezo de nada han servido las protestas de las familias para que continuara en la actual director que no han logrado superar las pruebas de la comunidad Laura Gutiérrez

había otras opciones como prorrogar un año a la actual dirección para que presentara un proyecto que consiguiera aprobar pero la Consejería de Educación no las ha contemplado y esta mañana ha llegado la decisión definitiva habrá nueva directora a pesar de la intensa protesta de las familias Carmen moren es portavoz de lampa

Voz 3

01:13

es dejarnos claro que la opinión de los padres no importa en absoluto que es la educación de los hijos de nuestros hijos pero les da lo mismo que nos están imponiendo a una directora a la que ni siquiera conocemos no sabemos cuál es su proyecto educativo y parece ser que no elija un colegio que aquí lo que elija a un edificio y luego ellos tienen la potestad de decidir qué te ponen dentro queríamos un sistema por proyectos queríamos a Javier porque hablaba maravillas de él en el barrio y queremos seguir teniéndola en la nueva dirección se va en hombre