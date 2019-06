No hay resultados

Voz 1 00:00 ser Cataluña

Voz 2 00:04 bona tarda tres Insein discrepe mandará en matizan different derecha Catalunya al mes hasta dos días a la ribera Debra hará famoso pocas zonas Ananda quedará dos mes una al Baix Camp y la otra al D'urgell ampliaban rambla Carla turrón

Voz 3 00:17 como en de porque me preocupa la Ribera de Ebro algún viso están ya posan al naufraga Esquerra hasta believe that un terremoto te pinte de la situación a la que preocupa esto ahora son dos tercios de que flan Dret de que foca factura ya seis mil hectáreas dentro vayan a que y una antena da terrestres algunos de chándal plátano Novo incendiaba marcas

Voz 4 00:43 rabona concretamente en un revuelo

Voz 3 00:47 vis a las tres de Aussa incendiado un tractor jaquecas al custodio da la querella gafado masa Fura estaban activadas de Ana el segundo álbum ves la extinción evoluciona a favor un dique crema que Plans dos incendio agrícola a Casey ya está estabilizado

Voz 2 01:04 dentro que estos últimos disfrazados a Cataluña naked hallada ni sentido Lleida la autovía A dos para uno exciten entre tres tráilers al alzar la Villagrasa cada esa tres Fritz le trasladadas al Hospital Arnau de Lleida alcanza Tárraga un camión portaba pintura Cat basadas obra las al salón de las astas vivían a la altura David Puig ya en dirección a Lleida lo había está cumple también tallada ya cuatro aquí atrás da Ratings Ankara no última cosa veintitrés miembros de la asamblea de Europa prominentes de catorce países different demandan que Raspeig Friends Politics da Puigdemont da Comín ida de Juncker a estas pesca Cant dels a a la acta de eurodiputada Ana aclara sido afirman que las instituciones españolas hasta en Nagano préstamo Critics una manera codifican d'amor preocupan a que tu organismo y está formada por tres sets veinticuatro miembras tres mes sajones y las cuatro Inglaterra

