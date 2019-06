Las noticias de Canarias, 16:02 (28/06/2019)

la simplemente esperar yo confío en que es eh que se resuelva confío muchísimo en las en las decisiones que se tomen a través de por nacional en cuanto se sepa la resolución de cómo queda todo informaremos como no podía ser de otra manera

el presidente de los populares canarios Asier Antona ha pasado hoy por la SER donde ha corroborado que la secretaria general del partido Australia Navarro puso su cargo sobre la mesa durante la tensa reunión que el partido mantuvo esta semana en la sede de Santa Cruz de Tenerife tiene en la que el propio Antón asumió la portavocía de su grupo en el Parlamento regional eso sí el líder del PP canario asegura que no la aceptó porque no le corresponde a él hacerlo

Voz 1659

01:13

no tiene ningún efecto porque evidentemente más allá de lo que haya expresado en ningún momento se dio trámite a esa renuncia pero la presentó lo dijo lo verbalizó evidentemente por tanto lector me corresponde a mí aceptarlo o no