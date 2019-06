Escucha las noticias de las 17:00 (28/06/2019)

la Abogacía del Estado considera que no es necesario que los tribunales europeos examine en el caso de Oriol Junqueras líder independentista exige que se le permita

Voz 0055

01:16

tomar posesión del cargo de eurodiputado al estar protegido dice por la inmunidad parlamentaria Alberto Pozas la Abogacía del Estado coincide con la Fiscalía no es ni necesario ni obligatorio dice llevar este asunto ante la justicia europea hasta el momento explica el Supremo ha interpretado perfectamente tanto la normativa nacional como también la continental para negar que Oriol Junqueras esté protegido por esta inmunidad es vicepresidenta alega que tiene derecho a recoger su acta de eurodiputado y quiere que el Supremo pregunte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que decida la Abogacía del Estado cree que no tiene ese derecho porque no le protege la inmunidad parlamentaria