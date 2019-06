Las noticias de Aragón, 17:02 (28/06/2019)

Voz 2

01:05

sabemos que lo que más impacto tiene es que las máximas y las mínimas estén por encima de determinados umbrales de decir que no sólo es que debería alcancemos cuarenta y pico grados es que por la noche no podemos descansar ahí la capacidad de adaptación de los cuerpos de de los organismos se queda muy comprometida no es esa sensación de uf tengo mucho calor pero es que por la noche tampoco descansa