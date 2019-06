Las noticias de Navarra, 18:02 (28/06/2019)

Voz 1585

00:08

representantes del Partido Popular y de Vox han presentado este viernes ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la denominada ley de abusos policiales de Navarra aprobada el pasado mes de marzo por el Parlamento foral el recurso para el que era necesaria la firma de cincuenta diputados ha sido presentado por parte del PP por su portavoz parlamentario José Antonio Bermúdez de Castro la secretaria general del partido en el Congreso Isabel Dorrego su líder en Navarra Ana Beltrán mientras que la representación por Vox ha corrido a cargo del portavoz de la Cámara Baja Iván Espinosa de los Monteros a juicio de los populares esta ley navarra confunde a víctimas con verdugos e intenta cambiar el relato de la lucha contra el terrorismo además de invadir una competencia exclusiva de poder judicial para investigar hechos delictivos así lo denunciaba por ejemplo Ana Beltrán que subrayaba que supone un claro intento ha dicho de blanquear a los asesinos de la banda criminal y una burla a la Policía Nacional ya la Guardia Civil y además el Observatorio principal y estación de referencia de Aemet en Navarra situada en el aeropuerto de Pamplona en la localidad de no Hain ha registrado este jueves una temperaturas récord para el mes de junio de cuarenta coma cinco grados que está uno coma cinco grados por encima de la anterior efeméride es la temperatura más alta de junio en cuarenta y cuatro años ha reconocido The Met que destaca que es probable que mañana sábado pueda volver a batirse el récord el anterior récord de temperatura de un mes de junio en Nava en no Ain't Se había registrado el veinticinco de junio de dos mil uno Llera de treinta y nueve años tendrán más información de Navarra en La Ventana de Navarra a partir de las siete y veinte siempre nuestra web ser Navarra punto com