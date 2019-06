en plena calle la víctima de cuarenta y dos años ha recibido varias puñaladas en el hemitórax izquierdo cuchilladas mortales por la gran cantidad de lesiones que han provocado la agresión se ha producido en un primer momento de frente después ya con la víctima caída por la espalda el homicida ha salido corriendo y aún no ha sido detenido entre tanto los testigos que se encontraban en un parque infantil de la calle de San restituya han visto el ataque con todo detalle y han podido llamar al Samur los técnicos en emergencias han intentado durante cuarenta y cinco minutos a la víctima pero ha sido imposible los agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial se han hecho cargo de la investigación

PP y Ciudadanos siguen negociando a cuatro días de que termine el plazo para convocar un pleno de investidura en la Asamblea Vox mantiene su agenda en blancos y reuniones oficiales ni extraoficiales y ciudadanos no descarta ahora ningún escenario incluso que Ignacio Aguado sea el presidente el popular Pedro Rollán asegura que esa no es una posibilidad real

que la formación política ciudadanos que ha sacado menos escaños que el Partido Popular no respeta la voluntad de los ciudadanos

Voz 4

01:36

lo que más que nunca hoy no nos tiemblen las piernas que no nos tiemblan las piernas nunca nos han temblado las piernas en Ciudadanos tengo aquí detrás de mí a gente que aguantado carros y carretas y que aguanta carros y carretas ahora me van a temblar las piernas