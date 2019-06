Las noticias de Castilla y León, 18:02 (28/06/2019)

disco Igea ha justificado su no al PSOE a pesar de que fue el partido más votado en que ha llegado tarde y que son un partido que no defiende la igualdad

Voz 5

01:14

en contra de lo que supone el Santísimo que es el triunfo de los separatistas de la gente que no cree en la igualdad de la gente que cree en el Supremo nazismo de manera reiterada yo mismo he pedido muchas veces muchas veces que alguien alzarse la voz a favor de la igualdad en España y en contra de entregar el poder en el Gobierno nacional en gobiernos autonómicos a aquellos que quieren acá dar con la unidad del país con la integridad territorial con la caja única de la Seguridad Social con una financiación desigual con todas las cosas que supone el triunfo de quiénes no cree en la igualdad de quienes no creen