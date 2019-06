Las noticias de Galicia, 18:02 (28/06/2019)

Voz 1

00:45

admitamos que motos non pero o un non so vemos entender que un feminismo Viña a completar una realidad de incompleta de ahí que sea una posición inaceptable ah de aquel es que ven las políticas de igualdad de una agresión o Nalón ITA contra a violencia machista un exceso Ken en combate o se mofa de las sitúa se Fora dos criterios que definen las políticas democráticas Nesta altura dos mil veinte