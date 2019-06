Las noticias de Galicia, 08:49 (29/06/2019)

No hay resultados

Voz 1 00:00 días para que empecemos el fin de semana con buenas noticias ahí van en las

Voz 1017 00:06 oportunidades de este sábado toma nota

Voz 1 00:33 sabías que este sábado se celebra

Voz 3 00:35 décimo aniversario de la Torre de Hércules como Patrimonio de la Humanidad celebra lo con nosotros con una programación para todos los públicos entre otros eventos podrá disfrutar de una gran fiesta con el concierto Hachette hacia mil en espectáculo musical de Mercedes Peón para la ocasión y como broche el vídeo proyección luce son de Hercules más información en turismo Corina Puntocom ayuntamiento de A Coruña turismo de A Coruña

Voz 8 02:17 a vivir que son dos días

Voz 2 02:19 sí

Voz 1017 02:21 qué tal muy buenos días los trabajadores de Alcoa ganan tiempo el ERE se aplaza una semana no entrará en vigor mañana sino el próximo día ocho de julio a un nuevo plazo que debe servir para que parte Capital el fondo que quiere comprar las plantas de A Coruña débiles justifique su solvencia después de Calcuta paralizase por sorpresa la venta cerrada hace diez días al entender que los suizos no cumplían con las garantías financieras deben aportar treinta millones de euros la mitad por cada una de las factorías en la política el fin de semana empieza con las imágenes de complicidad entre Baltar hija comen el pleno en el que se consumó el cambalache entre la alcaldía y la presidencia de la Diputación también con el discurso feminista y contra los que combaten ose mofan de las políticas de igualdad pronunciado por Núñez Feijóo en unas medallas Castelao protagonizadas por las mujeres sábado veintinueve de junio hoy Galicia queda ya bajo la influencia de las altas presiones vamos a amanecer aún con nubes bajas y nieblas en la mitad norte que se irán disipando con el avance de la mañana nos dejarán una tarde de cielos poco nubosos o despejados en general con temperaturas que pueden subir ligeramente excepto las máximas en el tercio norte allí se mantendrán sin cambios o incluso pueden bajar ligeramente Coruña no va a superar los veinte grados mientras la máxima de las capitales Se espera en Ourense donde se llegará a los XXXII el viento soplará flojo de componente norte ya saben que estamos en plena operación salida desde el viernes y hasta el domingo se prevén casi seiscientos mil desplazamientos por las carreteras gallegas un tercio más que el año pasado así que mucha precaución ocho cincuenta y tres un saludo de Luis Pardo noticias de Galicia en ha vivido vamos con esa noticia que nos deja la madrugada el comité de empresa conseguido que Alcoa aplace hasta el ocho de julio el ERE que tendría que entrar en vigor mañana un plazo que debe servir para que el fondo suizo parte el capital demuestre que sí tiene solvencia financie da para comprar las plantas de Coruña ya Avilés tal y como se acordó hace diez días a la espera de esas explicaciones la venta está paralizada informa Carlos Sevilla

Voz 9 04:13 Alcoa paraliza la venta una semana y media después de cerrar el preacuerdo con el fondo inversor Partner dice la empresa que los nuevos compradores todavía no cumplen con las garantías financieras a las que se comprometieron inicialmente el fondo suizo tiene que aportar veintiséis coma tres millones de euros trece coma uno por cada planta antes de este domingo que es cuando termina el plazo para firmar la venta la noticia totalmente inesperada la han conocido los sindicatos este viernes en Madrid durante una reunión con la empresa parterres fue el elegido por Alcoa para venderle sus plantas de A Coruña ya hábiles cuenta con el visto bueno del Gobierno esta compra es la primera experiencia del fondo suizo en España y en el sector del aluminio

Voz 1017 04:51 la de hoy será asegura una jornada de reacciones a esa decisión de la crónica política Manuel Baltar se perpetúa al frente de la Diputación de Ourense y lo hace gracias a los votos de democracia ourensana sea consumado lo ha que la oposición ha calificado como el pacto de la traición Baltar y Gonzalo Pérez Jakome se han repartido Concello para uno y ente provincial para el otro es la primera vez que el PP gobernará en coalición en la Diputación Baltar se ha acordado como si fuese Feijóo del bipartito que presidió Touriño

Voz 10 05:15 las aperturas muy sentidas tanto alarmando ojea o cómo ha de Miguel caridad somos somos un gobierno único que lo insistir en esto no veo bipartito de la Xunta que estaban cometiendo otros así acabó sino que tenemos un Gobierno que un programa no es efectivo un reto que se Cham Ourense acepte letras de esa palabra que nos une a todos

Voz 1017 05:33 queremos entonces como acaba la coalición entre Jakome Baltar la entrada en el salón de plenos de la Diputación los mismos que hace apenas un mes se llamaban mutuamente friki o psicópata de corbata se partían ahora sonrisas y gestos de complicidad también de la política la mesa del Parlamento da vía libre a la creación del Grupo Mixto y trasladará una propuesta para que se debata en la Junta de Portavoces del martes Luis Villares será el portavoz del grupo para el que se habilitará una zona en las actuales dependencias de En Marea habrá obras durante este verano actuará con la mayor proporcionalidad posible según informa la Cámara el Parlamento tratará de que la creación del Grupo Mixto tenga el menor impacto posible para las arcas públicas precisamente en el Pazo do Hórreo Se ha dado el visto bueno con la abstención del PP al dictamen para pedir la transferencia de las competencias de Tráfico a Galicia los populares creen que las prioridades son otras Paula

Voz 11 06:17 sí eso está muy bien solicitar a transferencia de tráfico para Galicia pero o que necesita Galicia tamén un estatuto para ser intensivas para garantiza industrial en Galicia que se remate o AVE para Galicia a transferencia a menores para Galicia

Voz 1017 06:37 el socialista Fernández Leiceaga considera que las competencias de tráfico permitirán reducir la siniestralidad el dictamen deberá ser respaldado por el pleno de la Cámara antes de ser remitido a las Cortes donde se tratará su aprobación definitiva nueve meses después de haber firmado un acuerdo en el Debate sobre el Estado de la Autonomía para impulsar la exhumación de fosas comunes del franquismo a día de hoy no hay News hablaban Cela lejos de asumir ninguna responsabilidad señala el Ejecutivo de Pedro Sánchez la directora será el de Relacions Institucionals se parlamentarias Blanca García señoras ha puesto como excusa que hay un Gobierno en funciones algo que para el diputado del Bloque Luis Vara es una auténtica burla

Voz 12 07:10 usted está obviando así que me voy por peteneras se que busco excusa dice no mire usted está obviando que se está viviendo un momento de inestabilidad de política institucional en España que tenemos un Gobierno en funciones non está teniendo en cuanta a situación de incertidumbre generalizada que pesa sobre él o nuestro país tenía

Voz 13 07:33 qué decirle que me parece una burla o que acaba de decir aquí

Voz 6 07:36 sí para que ustedes esa Pardos para tiranos Polop polos váter esto es gravísimo la entrega de las Medallas Castelao con protagonismo exclusivo

Voz 1017 07:48 a las mujeres la doctora Marisa Crespo la piragüista Teresa Portela Benedicto a Sánchez protagonista de la película o que arde de Oliver Laxe premiada en Cannes Jeanne Picard delegada en Galicia de Stop Accidentes las redadas gallegas recibieron el galardón Verónica haberes recogió el premio en nombre de las redadas era la última asaltaba el protocolo

Voz 1 08:03 a estas compañeras que hay una casa acabo de conocer sanos votamos un par de risas algunos espero velas muchas veces jugado autoras a poder ser

Voz 6 08:13 sólo por ahí

Voz 1017 08:16 el presidente de la Xunta ha aprovechado el acto para atacar a quienes se oponen a las políticas feministas y de igualdad un mensaje que marca distancias con el discurso de Pablo Casado y sus socios de Vox

Voz 14 08:24 admitamos que motos hombres non so pero o no solemos entender que o feminismo Viña a completar una realidad de incompleta de ahí que sea una posición inaceptable ah de aquel es que ven las políticas de igualdad de una agresión o Nalón contra a violencia machista un exceso que en combate o se mofa de las sitúa ese Fora dos criterios que definen las políticas democráticas Nesta altura dos culo veinte