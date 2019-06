Las noticias de la Comunitat Valenciana, 08:49 (29/06/2019)

Voz 1880

01:23

bon día Toni no es una ponen tan dice Jorge Tamayo delegado de AEMET en la Comunitat Valenciana porque el viento no es de Poniente el que nos llega desde el interior y que aquí es sinónimo de mucho calor sino del Levante el que llega desde el mar y que suele ser sinónimo de fresquito pero que esta vez no es así tamaño en los micrófonos de la SER asegura que el viento que vamos a tener estos días no va a refrescar nada