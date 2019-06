Las noticias de Asturias, 08:49 (29/06/2019)

qué tal buenos días es tiempo para la información del Principado Walkman suspende ahora la venta de sus plantas a parte aludiendo a la falta de garantías financieras por parte del fondo suizo el día del Orgullo llenan las calles de Oviedo con la bandera arco iris y Dolores Carcedo actual consejera de Hacienda será la portavoz parlamentaria del PSOE en la Junta genera al del Principado son los titulares de una jornada que amanece con diecisiete grados en Oviedo hay veinte en Gijón y Avilés y una previsión de cielo nuboso con baja probabilidad de precipitaciones débiles dispersas no se descarta alguna tormenta ocasional en la zona de la cordillera temperaturas con pocos cambios viento flojo variable y tendiendo a componente norte por cierto recuerden que ayer comenzó la operación salida la Dirección General de Tráfico prevé en Asturias uno con seis millones de desplazamientos este verano se ha puesto en marcha para vigilar las carreteras un dispositivo especial de control para todos los fines de semana de julio y agosto son las ocho y cincuenta y un minutos de la mañana

lo sabía es que este sábado se celebra el décimo aniversario de la Torre de Hércules como Patrimonio de la Humanidad celebra lo con nosotros con una programación para todos los públicos entre otros eventos podrá disfrutar de una gran fiesta con el concierto Hachette hacia mi espectáculo musical de Mercedes son para la ocasión y como broche el vídeo proyección luce son de Hércules más información en turismo Corina punto com

Alcoa decidía ayer paralizar la venta de sus plantas de Avilés y A Coruña al fondo suizo parte capital aludiendo a ahora a la falta de garantías financieras por parte del inversor La noticia saltaba por la tarde en la reunión que los trabajadores y la multinacional aluciné mantenían en Madrid pensado inicialmente para consensuar los detalles del ERE de los trabajadores sin embargo Alcoa se descolgaba con esta noticia a dos días de que finalice el plazo mañana domingo para la venta a un nuevo comprador de las plantas que Alcoa va a dejar atrás la falta de garantías el mismo motivo recordamos que alegó en su momento Alcoa para no tomar en consideración la propuesta de Quantum el otro posible comprador que ahora por cierto vuelva en el encima de la mesa su oferta para la adquisición de las fábricas según ha informado los comités de empresa el fondo suizo debe aportar veintiséis millones de euros trece por cada planta antes de que termine el plazo mañana domingo si quiere continuar con esa venta de las factorías

es vergonzoso que por parte del Partido Popular junto también no conciudadanos hijos que forman todas las la derecha aquí en el Estado español intenten seguir demonizado como lo hacen a la comunidad LGTB

el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero considera al futuro presidente de Asturias el también socialista Adrián Barbón una garantía para la región

aprovecho este acto con estos invitados para despedirme de vosotros seguro mi último discurso político no podía ser en un lugar mejor con vosotros como nosotras que me apoyasteis dices es que que bueno pues gracias a vosotros fui muchas cosas que nunca había soñado ser incluso pude ser alguna más serlo así que nada muchas gracias y hasta así

y el PP tenderá la mano al PSOE y al Gobierno en aquellos asuntos que sean buenos para Asturias según ha afirmado su portavoz Teresa hallada que ayer mantenía un encuentro con los diputados de su futuro grupo parlamentario sobre posibles acuerdos futuros también conciudadanos formación con la que los populares pactaron recordamos representación en la Mesa del Parlamento autonómico ha asegurado que este apunto este acuerdo puntual no significa que vayan a ir de la mano de todos

tampoco está claro el Partido Popular el Grupo Parlamentario Popular tiene muy claro la línea a seguir siempre la ha tenido sabemos perfectamente lo que piden los asturianos de nosotros otros grupos como ciudadanos yo creo que se evidencia que no lo tienen

si juega contra la verdad es un jugador bastante complicado en contra no creo que es un juego muy rápido que está dando dando bastante guerra durante todo el partido y bueno si al final se hace de su fichaje que es verdad que no sé si se si se hizo no pues espero que venga que va con mucha ilusión y que nos ayuda