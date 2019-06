Las noticias de Castilla y León, 08:49 (29/06/2019)

hola qué tal muy buenos días un saludo de Elena Jiménez la ola de calor no nos va a hacer perder los cuarenta grados en la Comunidad de Madrid IS pronóstico del tiempo hace que se complique las labores de control de perimetral del incendio que en la tarde de ayer comenzó en la localidad toledana de Almorox Ike afecta a la Comunidad de Madrid entre los municipios de Cadalso de los Vidrios hice ni cientos cuatro hidroaviones y cuatro helicópteros de la Comunidad de Madrid se suman ya para tratar de extinguir este incendio que ha quemado mil novecientas hectáreas la mayor parte de ellas en la zona de Madrid quinientas personas de la urbanización entre pinos han sido desalojadas todas están bien y han pasado la noche en un polideportivo municipal de San Martín de Valdeiglesias ID momento tampoco pueden regresar a sus casas Carlos Novillo es el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias uno uno dos de la Comunidad de Madrid

Voz 2

01:03

no no para nada poner además con con el día que que no se espera que un día pues de Alto Riesgo donde pues ya las temperaturas comienzan a subir en breve tenemos también está parcialmente vientos parecido al de ayer y de momento no no se podía unir controlado el frente