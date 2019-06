buenos días desactivado el nivel uno de peligrosidad del incendio declarado en la tarde de este viernes en la localidad cacereña de Cañaveral los medios del plan Zoé ex han logrado estabilizar el incendio durante la noche varios medios terrestres según destaca la Junta de Extremadura ha mantenido en la zona durante toda la madrugada cabe destacar que este incendio que ha afectado a una zona de pasto y matorral fue declarado de nivel uno de peligrosidad en la tarde de este viernes debido a la cercanía del fuego a edificaciones aisladas en incendios había ocasionado después de que un vehículo comenzara a arder cerca de un terreno de pastos en medios extremeños no dejamos los fuegos participan también para controlar el ha declarado este viernes en el municipio de Gavilanes al sur de la provincia de Ávila más de un centenar de personas están trabajando para controlará el incendio en el que continúa en nivel uno puede afectar a más de treinta hectáreas de superficie arbolada

Voz 3

04:57

por la tarde a las siete y media será el turno de la Diputación de Badajoz con un acto en edificio de la institución provincial en la capital pacense y en la que el tras los resultados de las elecciones del veintiséis de mayo no se esperan sorpresas el PSOE tendrá veinte diputados el PSOE el PP conseguía seis Ciudadanos también obtenía representación tendrá un diputado no se conoce todavía el reparto de cargos sí que la ex alcaldesa de Jerez de los Caballeros Virginia Borrallo será la portavoz del grupo socialista además repetirán en la Diputación Ramón Ropero Ricardo cabezas y los alcaldes de San Vicente Alcántara la Zarza Segura de León Herrera del Duque IMG no dejamos la política porque la corporación municipal también de Badajoz se reúne en el Pleno de organización esta mañana a las once en el salón del Ayuntamiento con la polémica por la liberación de todos los concejales del Partido Popular de Ciudadanos de Vox