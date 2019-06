Las noticias de Cantabria, 08:49 (29/06/2019)

Voz 1 00:00 es que son dos días

Voz 2 00:03 habría que tal como están eh este Sábato también va a ser caluroso en el sur de cantar el último sábado del mes de junio vamos a recordar precisamente porque por les ha ola de calor sus últimos coletazos en el sur de la región los termómetros van a subir más que en la jornada de ayer eso silla mañana refresca no solamente en el sur sino en toda la región nos vamos hasta la M para conocer cuáles son las previsiones tendremos nubes bajas en la mitad norte y cielos despejados en la mitad sur con algún intervalo de nubes

Voz 0536 00:32 altas ya por la tarde no se descarta alguna lluvia débil sobre todo en la parte occidental del litoral las temperaturas diurnas suben ligeramente en el tercio sur Isa mantienen sin cambios en el resto en el litoral soplará viento flojo en el resto de la comunidad vientos variables es una información de la Agencia Estatal de Meteorología

Voz 2 00:53 en esta jornada Miguel Ángel Revilla va a tomar posesión tiene como presidente de cantar en el transcurso de un acto institucional que se va a desarrollar en presencia de la ministra de Hacienda en funciones María Jesús Montoro que va a acudir en representación del Estado ya sabemos cómo va a desarrollarse ese acto institucional en el que el Gobierno de Cantabria ha informado de que va a dar comienzo a las doce del mediodía en el patio del Parla dos regional en presencia de representantes de las principales instituciones de la comunidad autónoma una ceremonia que va a comenzar con el Himno de Cantabria que se va a cerrar con el himno de España también está previsto que hable el presidente de la Cámara Joaquín Gómez la ministra María Jesús Montero después ese dará paso a la lectura por parte de la secretaria primera de la Mesa Ana Obregón hecho de nombramiento de Miguel Ángel Revilla que será quien prometa ojo jure el cargo iba a pronunciar su primer discurso ya como presidente de Cantabria y en el que va a marcar las principales líneas de lo que va a ser su acción de gobierno en los próximos cuatro años ayer conocíamos el desglose de cómo quedan los consejeros regional lista sabíamos ya que hay dos nuevos nombres que se incorporan Marina Lombo que va a ser la consejera de Educación y Turismo Guillermo Blanco que va a estar al frente de dos áreas Medio Ambiente Medio Rural repite Paula Fernández como consejera de Presidencia Justicia Francisco Martín de Innovación Industria Comercio y José Luis Chico de Obras Públicas Ordenación del Territorio y Urbanismo la primera reivindicación que le llega al Gobierno PRC PSOE una reforma fiscal integral y un plan antifraude son las peticiones del sindicato UGT el comité regional del sindicato ha aprobado varias resoluciones con demandas para los próximos gobiernos central y autonómico lo más destacado es lo que les contamos lo que piden es un plan de choque contra el fraude y la economía sumergida además de una reforma fiscal integral también se quiere que se intensifique la lucha contra la siniestralidad laboral y el reconocimiento oficial de las enfermedades profesionales y acaba de dar comienzo la operación salida son ciento noventa los guardias civiles que van a velar por la seguridad de todos los cántabros en en una campaña especial de la DGT en la que se van a hacer controles preventivos de alcoholemia también campañas de vigilancia especiales para las motocicletas para las bicicletas

Voz 3 03:07 es a nivel de Cantabria plantilla ha sufrido un un pequeño incremento pero está entorno a los ciento ochenta a ciento noventa agentes de la Guardia Civil ICO en cuanto radares no tenemos encanta habría para esta campaña de verano no tenemos nada nuevo

Voz 2 03:22 yo otra campaña de verano que se pone en marcha lo hace el Gobierno de Cantabria y Cavas e el centro de asistencia a las víctimas de agresiones sexuales se trata de una campaña informativa de prevención contra las agresiones sexuales en las fiestas municipales aseguran desde cavas que solamente son un porcentaje pequeño las que se producen precisamente en este ámbito pero saben que achaca que atañe a la población juvenil y por eso quieren poner cartas en el asunto bajo el título parar es cosa de uno seguir es cosa de dos la campaña se distribuye en cuatro ejes el primero de ellos jóvenes que se van a acercar a esas fiestas municipales para informar a los asistentes Eva Gómez es la presidenta de Cabas

Voz 4 04:01 consiste en establecer un punto de información en cada una de las fiestas en el que estarán dos personas un chico y una chica haciendo dando información a parece hay diez paneles informativos sobre el tema tanto de la violencia sexual como como al tema también de de la sexualidad en positivo la diversidad sexual no ir sobre el tema de las agresiones sexuales over the age sobre puntos de información y punto desde ayuda que pueden tener las personas cuando de sucede en estas cuestiones

Voz 2 04:38 en la Junta de Personal Docente ha criticado a la Consejería de Educación porque aseguran impuesto el calendario de adjudicaciones de destinos sin que sea producido previamente ningún tipo de negociación sindical aseguran que se ha publicado el calendario de adjudicación de plazas de profesorado que carece de destino ese hecho de manera unilateral por parte de la Consejería de Educación totalmente por sorpresa les ha pillado a la Junta de Personal Docente Jesús Aguayo miembro ahí

Voz 5 05:02 como el agrio final de de de de dos años en los que los que no es que ha habido problema nos encontramos con que algo que siempre había negociado porque por unos corresponde negociar en un asunto como es la asignación de destinos de dos mil más de los mil quinientos compañeros y compañeras pues este es en en fin desde que yo tengo memoria infringe lo que la radio sindical en educación en la primera con que los un calendario ya ha hecho un sin adornos ni siquiera hablado discutido mínimamente presentado previamente a la Junta de Personal una sorpresa muy desagradable

Voz 2 05:37 como les contamos hoy las temperaturas van a volver a subir en la zona sur de nuestra región ayer en Cantabria del Ebro se alcanzaron los XXXVI grados incluso las temperaturas podían se podrán sufrir algo más José Luis Artetxe delegado provincial de la Aemet en Cantabria explica que hoy será el último día de calor por esa ola de calor que estamos sufriendo en este país

Voz 6 06:00 en el sur de la región diferente mañana todavía sábado va a tener temperaturas bastante altas incluso a superar las de hoy e igual por igual no vuelve mañana el domingo ya a bajar ya Ismael más asentado el curso es lunes aún más Luis Conde ya en el sur de cantar en las zonas más calientes digamos rara porque hoy billete hoy ya te digo que de qué manera Tobias suben pero partiendo el miércoles vuelven a subida de las temperaturas eso como en todo Cantabria vale

Voz 2 06:28 en el capítulo judicial les contamos que el Tribunal el titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de Santander ha acordado ratificar la prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por el homicidio de un hombre en la calle el Barcelona es Santander el verano pasado que ingresaba eh y que ha ingresado ya en el dorso de Santoña a este hombre que fue detenido en Toledo en Seseña el tres de junio permaneció en un penal de la comunidad castellanomanchega como decimos a estar en la cárcel de El Dueso y el jurado popular ha declarado por unanimidad a los tres responsables de mantenimiento del Puerto de Santander el desde apropiarse de dinero de la venta de chatarra del recinto portuario eso sí ha considerado que se quedaron con una cuantía inferior a la que se les de la que se les acusaba se hablaba de veintidós mil euros ISE eh el es acusado definitivamente de haberse apropiado de cuatro mil euros así lo han encontrado probado que los tres daban órdenes a sí subordinados de gestionar la chatarra entre dos mil nueve y dos mil once recibían de ello dinero de su venta pero también por unanimidad el jurado ha indicado que tras examinar las facturas y documentos aportados no se demuestra que se quedarán con algo menos de veintidós mil euros sino con unos cuatro mil por eso por unanimidad ha señalado que debería concederse los acusados el beneficio de la suspensión de la pena de prisión aunque por mayoría de siete votos han considerado que no se debería aplicar ningún tipo de indulto

Voz 7 07:48 la eh

Voz 8 07:50 Jaguar presenta emocionar en veinte segundos seiscientos cincuenta caballos con sistemas de navegación faros LED y es con paquetes de treinta mil novecientos noventa euros todavía no estás eran hemos dicho treinta mil novecientos noventa euros y ciento cincuenta caballos aprovecha esta oportunidad sólo hasta el treinta de junio Pilar quedó parecía capitel España FT condiciones sin Jaguar punto

Voz 9 08:10 acércate a conocer las ventajas de Le Pays al nuevo concesionario Jaguar en Santander salvo motor avenida de Parayas Santa

Voz 2 08:16 a ver

Voz 7 08:18 me Bimbo ya va

Voz 2 08:19 los deportes con José Pine buenos días hoy es un sábado de traineras en Santander

Voz 10 08:25 buenos días porque la capital cántabra acoge hoy una regata de ACT en la máxima categoría nacional de traineras hoy a partir de las seis de la tarde se celebra la bandera de Santander donde tendremos a un representante Astillero un recién ascendido que no ha empezado bien el año es ahora mismo colista así que en la regata en la que compite como local que ras salir de ahí abajo Miguel Ruiz Camus es su preparador

Voz 0742 08:48 hoy no lo que hay en fin de semana fue como fue y es lo que toca no somos muy entregada mismos estamos más tranquilos que antes de empezar la Liga sabemos que que podemos comprar más adelante de uno de las cosas Si nada aquí y además que lo que no hemos hecho el fin de semana pasado pues es decir a pelear la tanda en una pelea la tanda con un cabo que está ahora mismo el domingo se vio que estaba segundo el rostro el domingo remando como renovamos pues pues intentaré ir a a poner no bien estamos aquí no hay viajes no hay

Voz 3 09:25 no hay que estar cuatro horas antes estamos más tranquilos en su casa

Voz 10 09:30 a partir de las seis de la tarde en el entorno del Centro Botín y a las cinco de la tarde en Bayona en ARC la segunda categoría competirán Pedreña Santoña y Camargo