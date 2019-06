Escucha las noticias de las 18:00 (29/06/2019)

Voz 1

00:27

el grupo de hackers ha accedido las cuentas de los once políticos independentistas a los que se juzga en el Supremo de los fiscales del caso según ha adelantado hoy el confidencial a la lista de correos saqueados se añade la de los jueces del caso entre ellos el presidente del tribunal Manuel Marchena como hecho público a través de su cuenta de Twitter Anonymous Catalonia en el tuit adjuntan un pantalla hizo de la bandeja de entrada de Marchena que la SER ha podido confirmar esa auténtica dice el tuit que en el correo de Marchena no hay ni una sola referencia a la sentencia del proceso que es lo que buscaban los miembros de Anonymous bajo la premisa de que esta sentencia ya estaba escrita previamente el juicio fuentes del Supremo aseguran a la SER que no comentan sentencias no un aspecto relacionado con las mismas por correo electrónico ni utilizando cualquier soporte informático para evitar saqueos es más estas fuentes añaden que no utiliza en ningún sistema informático ni siquiera durante la redacción del fallo todo para evitar intromisiones de este tipo fuentes del CNI explican además a la SER que investigan el origen exacto el alcance del ataque informático