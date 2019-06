Escucha las noticias de las 19:00 (29/06/2019)

Voz 1450

00:00

con las siete las seis en Canarias el CNI y ya está investigando el ataque informático al correo electrónico del presidente que juzga el caso del Prius es el grupo Anonymous Catalonia alineado con el independentismo ha accedido a la cuenta de Manuel Marchena llegando a publicar en Twitter una captura de pantalla de su bandeja de entrada como les hemos adelantado hace una hora fuentes del entorno de Marchena han confirmado a la SER la veracidad de esa captura de pantalla Mariela Rubio buenas tardes buenas tardes y según fuentes de la investigación el Centro Nacional de Inteligencia ha detectado reiterados intentos de acceder a los correos electrónicos de los miembros del Tribunal por lo que ha recomendado a los jueces que extremen las medidas de seguridad y modifiquen los procedimientos de acceso sin embargo desde el Centro Nacional de Inteligencia es textual aseguran que no les consta confirmación de que el intento de hackeo se haya consumado tal y como asegura anónimos Catalonia en su cuenta de Twitter la investigación sobre el incidente sigue en marcha con el objetivo de identificar a los responsables y más concretamente confirmar si existe o no una potencia la extranjera tras el intento de ataque según fuentes cercanas a la investigación el hecho de que los supuestos hacker seca jactan en público de su presunta acción que es un delito de facto es un indicio de que no accedieron en realidad a información sensible esa es ahora la hipótesis principal gracias Mariela allí en Madrid a esta hora está previsto que comience la manifestación en defensa de Madrid central para reivindicar el mantenimiento de esta zona de bajas emisiones la medida se puso en marcha en noviembre de dos mil dieciocho por la anterior alcaldesa Manuela Carmena el nuevo Ejecutivo de coalición formado por PP y Ciudadanos quiere revertir la normativa siguiendo la protesta está Ángeles refugiado es de suelo adelante