Escucha las noticias de las 20:00 (29/06/2019)

Voz 0806

00:21

buenas tardes una vez que la presidenta del Congreso comunique el martes la fecha de la investidura Pedro Sánchez tiene previsto hacer otra ronda de contactos con Iglesias casado y Rivera y la portavoz del PSOE con el resto de los grupos a partir del día dos Nos dicen fuentes de La Moncloa el juego va en serio según esas fuentes Pedro Sánchez confía en que cuando se ponga la fecha las dinámicas Manassero tras cada decisión porque pesa creen que se va a sopesar pesar en el entorno del presidente insisten en que no contemplan una investidura fallida en julio a pesar de que Paul Iglesias le dejó claro en la Moncloa que no acepta la fórmula del Gobierno de cooperación esas fuentes aseguran que Pedro Sánchez no tiene intención de moverse más porque ya se ha movido dicen porque Iglesias fue a las elecciones prometiendo un Gobierno de coalición pero no obtuvo eso defienden los resultados esperados la suma que completaría la mayoría absoluta