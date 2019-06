Escucha las noticias de las 23:00 (29/06/2019)

son las once de la noche las diez en Canarias y a esta hora hay treinta y seis grados en Madrid treinta y seis grados también en Toledo y en Zaragoza XXXII en Lleida XXXI en Badajoz algo más de fresco veintisiete grados en Logroño donde también están en plena ola de calor es veintinueve de junio decíamos que son las once las diez en Canarias

qué tal buenas noches aquí en la radio ya saben que les acogemos a frio o haga calor y que siempre tenemos algo que contarles hoy por ejemplo les contamos que un grupo de piratas informáticos de hackers han publicado capturas de imagen de la bandeja de entrada del correo electrónico de Manuel Marchena el presidente del tribunal que juzga el caso del pluses el CAI está investigando ese ataque informático y en concreto trata de averiguar si hay alguna potencia extranjera detrás del los propios servicios de inteligencia españoles aseguran que los piratas no consiguieron consumar con éxito su ataque pero lo cierto es que fuentes del entorno del juez Marchena confirman a la SER la veracidad de las imágenes de la bandeja de su correo de entrada

las altas temperaturas han entorpecido mucho las labores de extinción del fuego la ola de calor ha afectado especialmente a Baleares Navarra País Vasco y Cataluña aunque se ha notado en todo el interior peninsular para mañana el pronóstico no es mucho mejor

no no refrescar a mucho mañana aunque habrá un ligero descenso de las temperaturas el interior de la península seguirá llevándose la peor parte de esta ola de calor con treinta y cinco grados en Madrid XXXIII en La Rioja XXXIX en Ciudad Real y hasta cuarenta y uno en Zaragoza

tras anunciado el levantamiento parcial del veto a la empresa china Wei dejará que la firma americana le vendan sus productos pero no ha querido asegurar si sacará a la empresa china de la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos no impondrá más aranceles al país asiático al menos de momento

el presidente español no contempla una investidura fallida

qué tal buenas noches mañana se juega la final del Europeo sub veintiuno España se enfrentará a Alemania a las nueve menos cuarto para conseguir su quinto europeo una final que viviremos en Carrusel Deportivo a partir de las ocho de la tarde más noticias de fútbol la Ponferradina ha vuelto a Segunda división tres años después tras ganar al Hércules por uno cero con gol de Óscar Silva mañana a las seis de la tarde es la juega al Atlético Baleares del Mirandés para conseguir la segunda plaza que da acceso a la categoría de plata mientras en Fórmula uno Leclerc se ha llevado la pole en el Gran Premio de Austria ha seguido Duncan Hamilton y completando la primera fila COMB está peones no contó con la misma suerte Vettel que no pudo completar la CUP tres por problemas en su monoplaza ni tampoco Carlos de que saldrá último por la sección que se ha impuesto al cambiar la unidad de potencia la carrera mañana a las tres Idi Talgo antes será el turno de la carrera en Moto GP a las dos de la tarde donde cuarta saldrá primero segundo Viñales tercero Rins ella fuera de la primera línea de salida estarán Marc Márquez ocupando la cuarta posición