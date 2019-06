Escucha las noticias de las 02:00 (30/06/2019)

Voz 1084

01:21

además un grupo de hackers independentistas han accedido al correo electrónico del juez Marchena el presidente del juicio del plus es el colectivo Anonymous Cataluña que ha mostrado esta tarde en Twitter las capturas de pantalla de correo electrónico de Marchena ha asegurado que han comprobado que no hay ni una sola referencia a la causa del pluses en el Mail del magistrado algo que ha podido confirmar la Cadena SER fuentes del tribunal han explicado que los jueces no debaten sobre aspectos de la sentencias a través de correos electrónicos precisamente para evitar este riesgo de que sean pirateados la exterior aunque afecta también a España el ministro de In de el interior de Italia el ultraderechista Matteo Salvini amenazado hoy al barco de la ONG española la Open Arms también al de la alemana si hay de las multas y arrestos que puede suponer que sus barcos que se encargan de salvar vidas en el Mediterráneo entren en aguas italianas lo hace precisamente unas horas después de que la policía del país haya arrestado a la capitana del barco de la de la ONG Sea Watch que la pasada madrugada atracón Lampedusa tras más de quince días en el mar con cuarenta inmigrantes a bordo Sira Valdés buenas noches