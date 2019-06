Escucha las noticias de las 03:00 (30/06/2019)

este fin de semana se ha celebrado en Osaka en Japón la cumbre del G20 en la que han estado presentes los principales líderes internacionales entre ellos el presidente del Gobierno Pedro Sánchez que ha supuesto un avance importante en las relaciones entre Estados Unidos y China que se encuentran en plena guerra comercial Don al tran Vichy Jinping han mantenido un encuentro que ha dejado importantes titulares como la situación de la compañía de móviles Huawei en el país norteamericano You can preinscritos

Voz 1084

00:35

mucho a Kerbala pues tendrá ha asegurado que las compañías estadounidenses podrán volver a vender a prestar su servicio sus productos a la empresa china y es que el veto impuesto supuso que por ejemplo Google anunciase que dejaría de ofrecer sus aplicaciones su sistema operativo Android a los móviles de Hawai ahora lo podrán volver a hacer aunque de momento la compañía continuará en la lista negra de empresas de Estados Unidos y es que Trump ha dicho con importante en las conversaciones con China es la calidad no la rapidez y aunque ha anunciado que pondrán nuevos aranceles al país asiático también ha dejado claro que no van a eliminar de momento los ya existentes en nuestro país con no ha paralizado la venta de las dos plantas de Alcoa de A Coruña y Avilés la empresa asegura que parten el fondo suizo que pretende hacerse ahora con las plantas no cuenta con las exigencias financieras necesarias los trabajadores están convencidos de que lo que Alcoa quiere es cerrar las plantas Radio Coruña Marcos Luis