Escucha las noticias de las 05:00 (30/06/2019)

el presidente de Estados Unidos Donald Trump visita esta madrugada Corea del Sur allí está manteniendo un encuentro con el presidente del país con Muniain tiene previsto acercarse después a la frontera con Corea del Norte a la zona desmilitarizada donde le gustaría lo ha dicho en un tuit saludar brevemente al líder norcoreano a Kim Jong un de momento Corea del Norte lo que dice es que ellos no han recibido ningún tipo de comunicación oficial será Valldemossa

noches buenas noches tras la oferta de encontrarse en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas aprovechando su visita a Corea del Sur y pese a no haber recibido una respuesta oficial de Pyongyang Trump se ha mostrado optimista respecto a su posible encuentro con Kim aunque reconoce que logísticamente complicado trampa apunta que sería muy interesante que se saludaran Él ha dicho refiriéndose al líder norcoreano tiene muchas ganas y estamos intentando que salga adelante será muy corto pero está bien

a la frontera un apretón de manos significa mucho ha concluido aunque este encuentro sería más bien simbólico porque Trump no dispone de más de diez minutos para visitar la zona supondría un gesto importante para avivar el diálogo sobre la desnuclearización estancado desde febrero

el presidente Trump mientras posaban para los gráficos y la Reunión después acabó bien ambos países están de acuerdo en restablecer las negociaciones y Washington por el momento no va a imponer nuevos aranceles el G20 se ha cerrado con una declaración de consenso en los temas comerciales y en la defensa de la multilateralidad pero de nuevo Estados Unidos se ha quedado fuera del acuerdo en materia de cambio climático no arrastrado a ninguna otra potencia así que hay fuentes de La Moncloa que dicen que en este G20 se le ha doblado el brazo a los americanos

Voz 7

03:11

me parece una irresponsabilidad política que se quiten Madrid central sin haber propuesto absolutamente nada a mi me parece una locura quitarlo porque hemos bajado los indecente de contaminación de Madrid Si me parece una idea estupenda